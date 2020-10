L’élection vue de Pyongyang : Tout sauf Biden, le « chien enragé »

(Séoul) Entre insultes et poignées de mains, Kim Jong-un et Donald Trump ont eu leurs hauts et leurs bas. Mais le président américain n’a jamais inspiré à la Corée du Nord la haine qu’elle voue à Joe Biden, un « chien enragé » qu’il faudrait « battre à mort ».