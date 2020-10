L’ambassadeur des États-Unis en Inde Kenneth Juster accueille le secrétaire d’État Mike Pompeo à l’aéroport de New Delhi.

(New Delhi) Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo est arrivé lundi à New Delhi, première étape d’une tournée dans quatre pays d’Asie, pour des entretiens centrés selon lui sur les « menaces » posées par la Chine.

Agence France-Presse

M. Pompeo et le secrétaire à la Défense Mark Esper qui l’accompagne évoqueront avec les responsables indiens au cours de cette visite de deux jours les moyens de « travailler ensemble pour contrer les menaces posées par le Parti communiste chinois », comme l’avait déclaré mercredi dernier le secrétaire d’État.

« L’Inde sera le partenaire le plus déterminant pour les États-Unis dans la région indo-Pacifique […] pendant ce siècle », avait pour sa part affirmé mardi dernier Mark Esper dans un discours devant le centre de réflexion Atlantic Council.

Les tensions entre l’Inde et la Chine se sont accrues depuis un sanglant affrontement au corps-à-corps en juin à leur frontière contestée dans l’Himalaya, qui a fait 20 morts côté indien et un nombre inconnu de victimes dans les rangs chinois.

L’Inde a demandé aux États-Unis des équipements pour le froid, alors que sa confrontation avec la Chine se poursuit par des températures hivernales glaciales dans cette région.

La question pourrait être soulevée, selon des responsables, durant les entretiens de MM. Pompeo et Esper avec leurs homologues indiens, les ministres des Affaires extérieures Subrahmanyam Jaishankar et de la Défense Rajnath Singh.

Les deux pays devraient signer un accord de partage dans le renseignement géospatial, ouvrant la voie à l’apport par les États-Unis d’une technologie sophistiquée pour les missiles, selon des responsables.

M. Esper discutera également des manières d’accroître la coopération entre les armées des deux pays. Cela pourrait comprendre du partage de renseignement, davantage de manœuvres communes et des ventes d’armement, y compris peut-être d’avions de chasse américains F-18.

Après New Delhi, M. Pompeo doit se rendre au Sri Lanka et en Indonésie, également pour défendre l’idée d’une « région indo-pacifique libre et ouverte » du nom de la stratégie américaine pour endiguer l’expansionnisme chinois.

Entre les deux, il fera étape aux Maldives pour évoquer la sécurité maritime et la lutte contre le terrorisme, selon le département d’État.

M. Pompeo sera de retour aux États-Unis le 30 octobre, juste avant l’élection présidentielle du 3 novembre.