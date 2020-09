Michael Kovrig et Michael Spavor ne serviront pas de monnaie d’échange, avertit Pékin

La Chine ne pliera pas. Les relations entre le Canada et la Chine s’envenimeront tant et aussi longtemps que le Canada ne libérera pas la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou. Et pas question pour Pékin de libérer, en échange, les deux Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, a maintenu l’ambassadeur de Chine au Canada, Cong Peiwu, lors d’un entretien exclusif avec La Presse.