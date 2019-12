Incendies de forêt en Australie: des Québécois sur place témoignent

Des touristes et habitants de l’État de Victoria, en Australie, qui ont ignoré l’avis d’évacuation visant 30 000 personnes, dimanche, se sont retrouvés pris au piège, mardi. Encerclées par les flammes, des milliers de personnes se sont réfugiées sur une plage ou ont sauté à l’eau pour sauver leur peau. Pour une Québécoise et sa famille, la décision de fuir la région menacée par les feux de brousse d’une intensité sans précédent a été la meilleure de leur vie. Récit et bilan.