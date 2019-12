(Sydney) Le premier ministre conservateur australien Scott Morrison a contre-attaqué lundi, en pleine crise des feux de forêts, en jugeant qu’il serait « irresponsable » de tourner le dos à l’industrie du charbon et à ses milliers d’emplois, alors qu’il est accusé de ne pas en faire assez pour le climat.

Agence France-Presse

« ScoMo », comme il est surnommé en Australie, a essuyé les foudres de l’opinion publique la semaine dernière quand il est apparu qu’il était en vacances à Hawaii en famille, alors que les incendies redoublaient de vigueur.

Rentré précipitamment ce week-end, le premier ministre s’est rendu dimanche auprès des pompiers luttant contre les flammes avant de se montrer incisif lundi sur les questions économiques et climatiques.

« Je ne vais pas rayer de la carte l’emploi de milliers d’Australiens en m’éloignant des secteurs traditionnels », a averti le dirigeant de 51 ans sur la chaîne Seven Network, lors d’une des multiples interviews matinales allant dans le même sens.

« Nous n’allons pas nous engager dans des objectifs irresponsables, destructeurs d’emploi et nuisibles pour l’économie qui sont demandés », a-t-il martelé sur Channel 9, en réponse à ceux qui lui demandent du volontarisme sur la question climatique.

PHOTO DAN HIMBRECHTS, AP Une amélioration des conditions a été observée lundi, mais les autorités ont indiqué que près de 200 maisons avaient été endommagées ces derniers jours dans les seuls États d’Australie-Méridionale et de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Amélioration lundi

Le leader du centre droit, qui a remporté en mai les élections, ne nie pas la réalité du réchauffement, mais a toujours contesté l’idée que la lutte contre ce fléau implique un virage économique pour son pays.

Un tiers des exportations mondiales de charbon-une des sources d’énergie qui rejette le plus de gaz à effet de serre-proviennent de l’immense île-continent, et la filière fournit quantités d’emplois aux Australiens.

AP Les feux de forêts se produisent chaque année, mais ils ont été cette saison particulièrement précoces et virulents puisqu’ils ont déjà détruit une superficie équivalente à la Belgique.

M. Morrison a toujours été un soutien de ce secteur, ce qui lui a valu un déluge de critiques au moment où l’Australie est ravagée par les incendies.

Les feux de forêts se produisent chaque année, mais ils ont été cette saison particulièrement précoces et virulents puisqu’ils ont déjà détruit une superficie équivalente à la Belgique et que leurs fumées toxiques enveloppent plusieurs villes de l’est, au premier rang desquelles Sydney.

Une amélioration des conditions a été observée lundi, mais les autorités ont indiqué que près de 200 maisons avaient été endommagées ces derniers jours dans les seuls États d’Australie-Méridionale et de Nouvelle-Galles-du-Sud.

La localité de Balmoral, au sud-ouest de Sydney a notamment été dévastée. Un habitant, Steve Harrison, un artiste de 67 ans, a raconté à la chaîne ABC avoir échappé aux flammes en se réfugiant dans son four artisanal.

Réfugié dans un four

« Je suis sorti en courant pour prendre ma voiture, mais le jardin était en feu, l’allée était en feu, la route était en feu, je ne pouvais pas partir », a-t-il dit. « La veille, j’avais terminé de construire un petit four à l’arrière, un four de la taille d’un cercueil, juste assez grand pour que je m’y introduise. »

« Je suis resté dedans une demi-heure le temps que la tempête de flammes ne passe. C’était énorme, c’était partout rougeoyant, effrayant. J’étais terrifié. »

Des chercheurs expliquent la gravité des feux de forêts cette année par une conjonction de facteurs, notamment des précipitations très faibles, des températures record et des vents forts. Beaucoup estiment que le réchauffement climatique contribue à favoriser ces conditions.

PHOTO WENDELL TEODORO, AFP Les organisations de défense de l’environnement considèrent ces objectifs trop bas pour contenir la hausse des températures.

M. Morrison a assuré que l’Australie atteindrait ses objectifs d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030, même si cela se fera en grande partie en comptant les crédits passés plutôt que par de nouvelles réductions.

« Je vais maintenir le cap d’une gestion responsable, en abordant de manière responsable les changements du climat et en veillant de manière responsable à ce que nous puissions faire croître notre économie dans un climat très difficile en ce moment », a-t-il dit sur Seven Network.

L’Australie s’est engagée lors de la COP 21 à Paris en 2015 à réduire à l’horizon 2030 ses émissions de 26 % à 28 % par rapport à leur niveau de 2005.

Les organisations de défense de l’environnement considèrent ces objectifs trop bas pour contenir la hausse des températures.

Les émissions nationales de CO 2 de l’Australie sont faibles par rapport aux principaux pays pollueurs, mais, « per capita », son bilan est très mauvais. Et ses exportations de combustibles fossiles-principalement du charbon-représentent environ 7 % des émissions mondiales de carbone.

Le chef de l’opposition travailliste Anthony Albanese a fustigé « l’entêtement » du premier ministre : « Ce n’est pas “business as usual”. Mais M. Morrison n’écoute pas. »