(Pékin) La Chine a annoncé vendredi des mesures de « rétorsion » contre les diplomates américains présents sur son sol, ces derniers devant dorénavant prévenir les autorités avant de rencontrer des responsables ou des experts.

Agence France-Presse

Devant la presse, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a expliqué que cette décision était prise en réaction à des mesures prises par Washington en octobre à l’encontre des diplomates chinois aux États-Unis.

« Nous appelons une nouvelle fois les États-Unis à rectifier leurs erreurs et à révoquer ces mesures », a-t-elle lancé.

En octobre, Washington a ordonné aux diplomates chinois de notifier le département d’État avant tout contact officiel avec des diplomates, des responsables locaux ou éducatifs et des chercheurs.

L’administration Trump avait expliqué que cette mesure répondait à l’impossibilité pour ses diplomates de rencontrer en Chine des responsables officiels ou des experts.

Mme Hua a précisé vendredi que les diplomates américains devraient désormais prévenir son ministère cinq jours à l’avance.

Cette annonce survient alors que les deux pays sont engagés dans une guerre commerciale qui dure depuis un an et demi. Les relations se sont encore dégradées ces dernières semaines après des votes du Congrès américain dénonçant la politique chinoise à Hong Kong et dans la région à majorité musulmane du Xinjiang (nord-ouest).