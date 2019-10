(Hong Kong) Joshua Wong, figure du mouvement prodémocratie à Hong Kong, a annoncé mardi que sa candidature aux prochaines élections locales avait été invalidée, alors que l’ex-colonie britannique vit sa pire crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997.

Agence France-Presse

« Je condamne fortement le fait que le gouvernement se livre à un filtrage politique et à de la censure, et me prive de mes droits politiques », a déclaré le militant dans un communiqué sur sa page Facebook.