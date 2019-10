Le sort d’un universitaire ouïgour respecté qui avait été appréhendé il y a deux ans par les autorités chinoises alors qu’il se rendait en Allemagne pour assister à une conférence suscite de vives inquiétudes.

Marc Thibodeau

La Presse

Tashpolat Tiyip a été condamné à mort en 2017 pour « séparatisme » à l’issue d’un procès « secret et grossièrement injuste » au dire d’Amnistie internationale, qui presse Pékin d’intervenir pour empêcher son exécution.

Le délai de deux ans permis pour l’application de la peine est arrivé à échéance récemment sans qu’il soit possible, même pour ses proches, de savoir ce qu’il est advenu du détenu, s’inquiète l’Uyghur Human Rights Project.

Zubayra Shamseden, une militante d’origine ouïgoure qui suit le dossier au sein de l’organisation établie à Washington, note que la famille de M. Tiyip « n’a aucune certitude qu’il est toujours en vie ».

Le frère de l’universitaire, qui vit aux États-Unis, a récemment reçu par l’entremise d’un ex-étudiant la copie d’un message montrant un « soleil », mais sa signification demeure incertaine.

Il veut y voir un signe « positif », mais son sens exact demeure incertain et le gouvernement chinois n’a fait aucun commentaire relativement à la situation de Tashpolat Tiyip, affirme Mme Shamseden.

En raison de la répression menée par la Chine contre la population ouïgoure du Xinjiang, les communications internationales avec les résidants de la région sont extrêmement restreintes et doivent souvent se faire de manière codée pour ne pas susciter l’ire des autorités, explique celle qui vient de la même ville que le professeur disparu.

« Ennemi de l’État »

M. Tiyip, géologue de formation qui était président de l’Université du Xinjiang avant sa disparition, avait souvent été présenté par le passé comme un citoyen exemplaire par le régime chinois.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le quotidien des résidants du district d’Akto, dans la province de Xinjiang, vaste région dont les Ouïgours constituent la principale ethnie, se déroule sous haute surveillance du régime chinois.

Selon Mme Shamseden, le professeur, membre du Parti communiste, ne critiquait jamais les politiques du régime et a mené une carrière internationale florissante pendant plusieurs années.

Son arrestation témoigne du fait, dit-elle, que Pékin ne fait aucunement confiance aujourd’hui aux Ouïgours, même lorsqu’ils font preuve de loyauté envers la Chine.

Si vous avez une identité ouïgoure, vous êtes considéré comme un ennemi de l’État. La militante Zubayra Shamseden

Le sort de Tashpolat Tiyip préoccupe plusieurs organisations internationales défendant la liberté de l’enseignement.

Scholars at Risk, qui regroupe plus de 500 universités réparties dans une quarantaine de pays, a écrit au président chinois Xi Jinping en septembre pour lui demander d’empêcher son exécution et de le faire libérer.

Les informations disponibles à ce jour indiquent, selon les signataires de la lettre, que l’universitaire « a été arrêté et détenu pour avoir apparemment utilisé sans violence la liberté de l’enseignement, la liberté d’expression et la liberté d’association ».

« Il revient au gouvernement d’expliciter les raisons exactes de son arrestation. Ça ne semble pas avoir été fait dans ce dossier », relève le porte-parole de Scholars at Risk, Jesse Levine, qui évoque de « graves préoccupations » quant à la probité de la procédure suivie pour le condamner.

Appel aux pays occidentaux

Le cas de Tashpolat Tiyip est loin d’être unique puisque l’Uyghur Human Rights Project a identité nommément plus de 400 intellectuels ouïgours, dont des centaines d’étudiants et de professeurs, portés « disparus » depuis le début de 2017.

Le nombre de cas recensés n’est sans doute qu’une « petite fraction » du total et reflète la campagne d’arrestations à grande échelle en cours dans le pays.

Les organisations de défense des droits de la personne affirment que plus de 1 million d’Ouïgours sont actuellement détenus, sans accusation, dans des camps que les autorités chinoises présentent comme des centres de rééducation.

Mme Shamseden estime qu’il est urgent que les pays occidentaux, dont le Canada, adoptent une attitude plus musclée pour convaincre la Chine de revoir ses façons de faire.

La décision récente des États-Unis d’interdire toute exportation de produits américains à une série d’agences gouvernementales et de firmes chinoises liées à la répression constitue un pas dans la bonne direction, relève la militante, qui n’a pu communiquer avec sa famille dans le Xinjiang depuis plus de cinq ans.

« On n’a pas le choix de continuer à se battre. Si on ne le fait pas, la situation va être encore pire », dit-elle.