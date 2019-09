Le typhon Faxai, qui a survolé Chiba, une banlieue nord de la capitale japonaise, a secoué des maisons et déversé des pluies torrentielles dans la région.

Un typhon frappe Tokyo : un mort et des dizaines de blessés

(Tokyo) Un typhon a frappé lundi matin la région métropolitaine de Tokyo, tuant une personne et faisant des dizaines de blessés, en plus de priver près d’un million de foyers de courant et de perturber les déplacements pendant l’heure de pointe.

Haruka Nuga

Associated Press

Plusieurs opérateurs de chemins de fer et de métro ont suspendu leurs services et des vols ont été annulés aux aéroports de Tokyo.

Un porte-parole du gouvernement a indiqué qu’une personne avait perdu la vie et que des dommages avaient notamment été causés par des arbres tombés et des objets volant dans les airs.

Cette tempête violente survient après le passage d’un autre typhon dans la région, Lingling, qui a balayé la péninsule coréenne durant le week-end, faisant cinq morts en Corée du Nord et trois morts en Corée du Sud.

L’Agence météorologique japonaise a pour sa part annoncé que le typhon Faxai avait atteint le Pacifique en fin de matinée, au nord-est de Tokyo, avec des vents soufflant toujours à 143 km/h et avec des rafales pouvant atteindre 198 km/h.

Selon l’agence de presse Kyodo, les autorités locales ont annoncé qu’au moins 30 personnes avaient été blessées dans les préfectures de Chiba, Kanagawa et Shizuoka.

Les trains et les principales gares généralement bondés étaient encore plus achalandés qu’à l’habitude une fois les services rétablis, les trains s’arrêtant temporairement et fonctionnant de manière irrégulière.

« Je ne peux pas aller travailler maintenant et j’ai dû contacter mes clients », a déclaré Tsubasa Kikuchi, un agent immobilier de 23 ans, qui attendait à la gare de Shimbashi depuis plus de deux heures. « C’est gênant. »

L’agence météorologique a mis en garde contre les glissements de terrain et les inondations après les fortes pluies.

L’agence de presse Kyodo a signalé que plus de 440 millimètres de pluie étaient tombés dans la ville d’Izu, dans la préfecture de Shizuoka, au cours des dernières 24 heures.