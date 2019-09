(Port-Louis) Le pape est arrivé lundi à Maurice pour une visite éclair sur cette île multiethnique et touristique de l’océan Indien, dernière étape d’une tournée africaine qui l’a déjà mené au Mozambique et à Madagascar, deux des pays les pauvres au monde.

Celine CLERY

Agence France-Presse

Des milliers de personnes rassemblées devant le monument Marie reine de la paix, où François doit célébrer une messe, ont crié de joie lorsque le pape a atterri à l’aéroport international de l’île, un évènement retransmis en direct, a constaté une journaliste de l’AFP.

Arborant des drapeaux mauriciens ou des t-shirts à l’effigie du pape, certains fidèles étaient arrivés dès 4 h devant Marie reine de la paix, qui surplombe la capitale Port-Louis depuis son flanc de colline, et où Jean Paul II avait lui-même célébré une messe en 1989.

« Pour nous, c’est très important de rencontrer le pape », a souligné Geneviève, Mauricienne de 47 ans venue avec sa famille et des amis. « C’est une occasion, c’est une joie ».

« On est plus de 3500 à être venus de la Réunion », a de son côté expliqué Josette, chapeau de paille sur la tête, assurant ne pas en vouloir à François d’avoir choisi de rendre visite à Maurice et Madagascar, deux autres îles de l’océan Indien. « Ce n’est pas grave, on vient ici quand on a la foi, on ne choisit pas ».

Dans un message vidéo adressé aux Mauriciens avant sa visite, le souverain pontife, fervent avocat du dialogue interreligieux, avait loué un peuple « riche de diverses traditions culturelles et aussi religieuses ».

« Ce ne sera pas une visite du pape François aux catholiques, mais au peuple mauricien dans toute sa diversité religieuse », confirme le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis.

La petite république de 1,3 million d’habitants est majoritairement hindoue (52 %), mais compte 30 % de chrétiens, principalement catholiques, et 18 % de musulmans.

Le premier ministre mauricien, Pravind Kumar Jugnauth, voit déjà la visite comme une vitrine du « succès de Maurice sur le plan économique et social, mais également comme un vrai modèle de pluralisme ». « Notre diversité culturelle ne nous a jamais empêchés de créer un environnement favorisant le dialogue, la compréhension et la paix », a-t-il souligné.

Lundi, François fera son aller-retour à Maurice depuis Antananarivo, la capitale de Madagascar, avant de rentrer le lendemain à Rome.

Pèlerinage

Destination touristique prisée pour ses plages idylliques, Maurice jouit d’une démocratie stable et d’une économie plus développée que celles ses voisins africains. Le pays contraste dès lors avec les deux autres pays visités par le pape lors de cette tournée, Madagascar et le Mozambique.

La visite de François coïncide avec le 155e anniversaire de la mort du père Jacques Désiré Laval, prêtre français décédé le 9 septembre 1864 et béatifié en 1979 par Jean Paul II. Le souverain pontife ira se recueillir sur la tombe du père Laval, considéré comme « l’apôtre des Noirs » et « l’apôtre de l’unité mauricienne ».

Ce pèlerinage, qui rassemble chaque année quelque 100 000 personnes dans la nuit du 8 au 9 septembre, a été avancé cette année à la nuit du 7 au 8 septembre en raison de la visite papale.

En fin de journée, le pape argentin s’entretiendra aussi avec le président de la République, Barlen Vyapoory, au rôle principalement honorifique, et avec le premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, avant de s’exprimer devant les autorités civiles et politiques du pays.

L’évêché entend accueillir le pape comme « un pèlerin écologiste » et a commencé à planter en son honneur quelque 200 000 arbres. Avant de repartir vers Madagascar dans la soirée, François procédera d’ailleurs à une bénédiction des plantes et de la nature.

Sur place, la route qu’empruntera le pape est pavoisée des drapeaux jaunes et blancs du Vatican et de portraits de François.

Des écrans géants ont également été installés dans la capitale, où quelque 3000 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité du pape durant le visite.