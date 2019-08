La Corée du Nord tire deux «projectiles non identifiés» dans la mer

(Séoul) La Corée du Nord a lancé deux « projectiles non identifiés » dans la mer au large de sa côte orientale, a déclaré samedi matin l’armée sud-coréenne, dans le droit-fil d’une série de lancements effectués par Pyongyang ces dernières semaines.

Agence France-Presse

« Nos militaires suivent les mouvements du Nord en cas de lancement supplémentaire, et se tiennent prêts à toute éventualité », a ajouté l’état-major de la Corée du Sud dans un communiqué.

La présidence sud-coréenne a annoncé qu’elle allait réunir un Conseil de sécurité national à la suite de ces essais d’armes.

Le lancement intervient dans la foulée d’une attaque de Pyongyang contre le secrétaire d’État Mike Pompeo, qualifié de « toxine irréductible ».

Le chef de la diplomatie américaine avait auparavant déclaré, dans le journal The Washington Examiner, que si le leader nord-coréen Kim Jong-un ne décide pas de dénucléariser, les États-Unis « maintiendront les sanctions qui sont les plus dures de toute l’histoire ».

La Corée du Nord, dotée d’armes nucléaires, a effectué plusieurs essais de missiles à courte portée ces dernières semaines pour protester contre les manœuvres militaires américano-sud-coréennes, qu’elle considère comme une répétition pour une invasion de son territoire. Le dernier essai remontait à mardi.

Les pourparlers bilatéraux entre Washington et Pyongyang sont dans l’impasse depuis l’échec du second sommet entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un, à Hanoï en février.

Les deux dirigeants s’étaient de nouveau rencontrés en juin à la frontière dans la Zone démilitarisée (DMZ), qui sépare les deux États depuis la fin de la guerre de Corée (1950-53).

La rencontre avait débouché sur la décision de relancer les discussions sur le programme nucléaire de Pyongyang, un peu plus d’un an après le premier sommet Trump-Kim de Singapour. Cependant ces discussions n’ont pas encore repris.