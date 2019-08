(Washington) Donald Trump a indiqué lundi s’être entretenu par téléphone avec les premiers ministres indien et pakistanais, qu’il a encouragés à réduire les tensions au Cachemire.

Agence France-Presse

Le président américain a écrit sur Twitter avoir évoqué avec ses « deux bons amis », le premier ministre indien Narendra Modi et son homologue pakistanais Imran Khan, l’urgence pour leurs deux pays « d’œuvrer à réduire les tensions au Cachemire ».

« Une situation délicate, mais de bonnes conversations ! », a ajouté M. Trump.

La Maison-Blanche avait fait savoir plus tôt dans la journée que le chef de l’État américain avait discuté avec M. Modi de « l’importance de réduire les tensions entre l’Inde et le Pakistan et de préserver la paix dans la région ».

M. Trump s’était entretenu vendredi avec M. Khan et avait déjà appelé les deux pays rivaux à dialoguer sur le sujet du Cachemire, région montagneuse très majoritairement peuplée de musulmans pour laquelle l’Inde et le Pakistan se sont déjà livré deux guerres.

Les tensions demeurent vives dans ce territoire depuis que l’Inde a révoqué le 5 août l’autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire qu’elle contrôle.

Au moins 4000 personnes ont été interpellées au Cachemire indien depuis cette date, selon des sources gouvernementales indiennes.