Mousson en Inde: au moins 144 morts, des centaines de milliers d'évacués

Des inondations provoquées par les pluies de mousson dans le sud et l'ouest de l'Inde ont fait au moins 144 morts et des centaines de milliers de personnes ont été évacuées, ont déclaré dimanche les autorités indiennes.

Agence France-Presse New Delhi

« Au moins 165 000 personnes ont été transférées dans plus de 1318 camps de secours disséminés dans quatorze districts de l'État », a déclaré à l'AFP un haut responsable de la police du Kerala.

L'État du Kerala, région touristique du sud de l'Inde, est parmi les zones les plus durement touchées, avec un bilan provisoire de 67 morts.

Des équipes de secours d'urgence, des soldats de la Marine et de l'Armée de l'Air ont contribué aux opérations à travers toutes les régions frappées par les intempéries.

Le mauvais temps et les infrastructures endommagées ont rendu plus difficiles les opérations de secours, a-t-il ajouté.

Dans l'État voisin du Karnataka, le bilan provisoire s'élève à 34 morts.

« Au moins 14 autres personnes sont encore portées disparues », a précisé à l'AFP un responsable du gouvernement local, « nous avons secouru environ 480 000 personnes, plus de 50 000 animaux et installé environ 1100 camps qui abritent plus de 300 000 personnes ».