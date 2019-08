La mobilisation se poursuit à Hong Kong

Des personnes âgées ont elles aussi organisé un rassemblement, baptisé « cheveux d'argent », et remis des pétitions au quartier général de la police et au bureau de Carrie Lam, pour marquer leur soutien au mouvement.

« Si le système politique de Hong Kong régresse et devient comme celui qui règne sur le continent [chinois], même sans manifestation et chaos, les gens ne seront pas davantage incités à y investir ou y faire des affaires », ajoute Chan, un étudiant.

Née du rejet d'un projet de loi controversé de l'exécutif hongkongais pro-Pékin qui voulait autoriser les extraditions vers la Chine, la mobilisation a considérablement élargi ses revendications avec, en ligne de mire, le pouvoir central chinois.

Les militants pro-démocratie demandent l'élection d'un successeur à Carrie Lam au suffrage universel direct, et non sa désignation par Pékin, comme c'est actuellement la règle.

« Pas de concessions »

Ils exigent aussi une enquête sur les violences dont ils accusent la police et l'abandon du projet de loi controversé, officiellement suspendu.

Le territoire du sud de la Chine et « hub » financier international connaît sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession par Londres en 1997, avec des manifestations et des actions presque quotidiennes qui ont souvent dégénéré en violences entre activistes radicaux et forces de l'ordre.

Carrie Lam a exclu vendredi toute concession aux manifestants, tout en mettant en garde contre le risque d'une grave crise économique. Elle a reçu un soutien total de Pékin, qui a musclé son discours et intensifié ses menaces à l'égard des manifestants.