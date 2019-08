L'ex-président kirghiz Atambaïev placé en détention avant son procès

Après deux jours de raids chaotiques et d'incertitudes, l'ancien chef d'État de 2011 à 2017 doit désormais faire face à un procès pour corruption et répondre des troubles qui ont accompagné sa spectaculaire arrestation. Celle-ci a mobilisé près de 2000 policiers, dont le ministre de l'Intérieur en personne, a conduit à la mort d'un membre des forces spéciales et fait une centaine de blessés.