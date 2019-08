Kirghizstan: crise après l'échec de l'arrestation de l'ex-président

Le Kirghizstan se trouvait confronté jeudi à une crise politique majeure après l'échec d'une opération des forces spéciales pour arrêter l'ancien président Almazbek Atambaïev, faisant craindre des troubles dans ce pays d'Asie centrale déjà secoué par deux révolutions en 2005 et 2010.

L'opération lancée mercredi pour arrêter M. Atambaïev, inculpé pour corruption, dans sa résidence du village de Koï-Tach, près de la capitale Bichkek, a tourné à la bataille rangée entre les forces de sécurité et ses partisans, qui ont pris les armes et dont plus d'un millier sont venus défendre l'ancien président.

Un membre des forces spéciales a été tué et le chef de la police de la province de Tchouï est grièvement blessé. Selon le procureur général, au total 23 civils et 24 membres des forces de sécurité ont été hospitalisés. Le ministère de la Santé a précisé jeudi que certains des civils présentaient des blessures par balle.