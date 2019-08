Hong Kong: nouveaux tirs de lacrymogène sur les manifestants

La mégapole, qui traverse sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997 par Londres, a déjà connu huit week-ends consécutifs de manifestations de plus en plus souvent suivies d'affrontements entre de petits groupes radicaux et les forces de l'ordre.

Au lendemain de heurts samedi soir entre protestataires radicaux et policiers, l'agence officielle Chine nouvelle s'est élevée contre les « forces abjectes » menaçant les fondements du principe « Un pays, deux systèmes », qui avait présidé à la rétrocession.