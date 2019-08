Les contestataires de nouveau dans la rue à Hong Kong

Une foule impressionnante de manifestants a déferlé dans les rues de la banlieue densément peuplée de Mongkok, qui a déjà été par le passé le théâtre d'affrontements entre la police et des manifestants.

Agence France-Presse

Hong Kong Des manifestants pro-démocratie sont à nouveau descendus par milliers dans les rues samedi à Hong Kong, une marche en signe de défiance à l'égard de la Chine qui multiplie pourtant les avertissements pour mettre fin à cette grave crise.

Des centaines de manifestants masqués ont érigé des barricades improvisées pour bloquer plusieurs rues dans la zone commerciale et touristique de Tsim Sha Tsui, près du port. La police a demandé aux manifestants de « cesser leurs actes illégaux » et au public d'éviter cette partie du territoire. Pékin et les autorités locales ont haussé le ton cette semaine, en procédant à des dizaines d'arrestations. Et l'armée chinoise a annoncé qu'elle serait prête à réprimer les troubles « intolérables » si on le lui demandait. Mais les manifestants sont restés inflexibles et ont promis de tenir plusieurs rassemblements et manifestations tout au long du week-end et de la semaine prochaine. Une foule impressionnante a déferlé dans les rues de la banlieue densément peuplée de Mongkok, qui a déjà été par le passé le théâtre d'affrontements entre la police et des manifestants. Ils entonnaient des slogans et appelaient les habitants à rejoindre la grève prévue lundi.

Agrandir PHOTO ELOISA LOPEZ, REUTERS

« Plus le gouvernement nous réprimera, et plus nous sortirons jusqu'à ce qu'il réponde à nos revendications », a déclaré à l'AFP un contestaire de 36 ans, Ah Kit. La police avait dans un premier temps interdit la manifestation dans ce quartier, avant de l'autoriser après examen d'un recours. Nombre de boutiques et de centres commerciaux gardaient portes closes. De leur côté, des milliers de partisans du gouvernement se sont réunis samedi sur un autre site : beaucoup agitaient des drapeaux chinois et reprenaient des slogans en soutien à la police.

Agrandir PHOTO KIM KYUNG-HOON, REUTERS