Tirs de missiles: Kim Jong-un «ne veut pas me décevoir», affirme Trump

« Il n'y avait pas non plus de discussion sur des missiles de courte portée lorsque nous nous sommes serré la main », a-t-il ajouté.

« Je peux me tromper, mais je pense que le président Kim a une belle et grande vision pour son pays, et seuls les États-Unis, avec moi comme président, peuvent faire de cette vision une réalité », a-t-il appuyé vendredi.

PHOTO KCNA VIA KNS VIA AFP

Pyongyang et Washington sont engagés depuis plus d'un an dans un processus diplomatique pour régler la question des programmes nucléaire et balistique nord-coréens. Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés à trois reprises, la dernière fois en juin dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne, où ils avaient convenu de reprendre les négociations.