Hong Kong: nouvel affrontement entre manifestants et policiers

Des affrontements ont opposé samedi la police et des manifestants à Hong Kong où la dernière en date des protestations anti-gouvernementales s'en est prise aux commerçants venus de Chine continentale s'approvisionner dans le territoire.

La police a expliqué dans un communiqué s'être déployée après que des manifestants ont commencé à se disputer avec des habitants et « tenté de charger des policiers qui intervenaient ». Les manifestants accusent la police d'avoir chargé sans préavis.

La plupart des magasins à Sheung Shui avaient baissé le rideau avant la manifestation et les quelques-uns restés ouverts se voyaient obligés de fermer par les manifestants, selon les images diffusées par des médias locaux.

La police a utilisé du gaz poivre et des matraques contre des manifestants masqués à Sheung Shui, localité située près de la frontière avec la Chine où des milliers de personnes ont manifesté pour protester contre ces « commerçants parallèles ».

Des manifestations massives, en marge desquelles ont éclaté de violents affrontements avec la police, secouent Hong Kong depuis plus d'un mois. Suscitées au départ par un projet de loi du gouvernement pro-Pékin autorisant les extraditions vers la Chine continentale, dorénavant suspendu, elles se sont transformées en vaste mouvement pro-démocratie dans le territoire semi-autonome.

L'afflux de touristes et d'immigrants venus de Chine continentale a provoqué ces dernières années un rejet croissant et certains manifestants parmi les plus durs les qualifient même de « sauterelles ».

Un million de Chinois environ ont émigré à Hong Kong depuis la rétrocession en 1997, une cause de friction dans une ville de 7,3 millions d'habitants qui souffre d'une grave pénurie de logements et où le coût de l'immobilier est exorbitant.