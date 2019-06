Joshua Wong, libéré, rejoint la mobilisation contre l'exécutif hongkongais

Près de deux millions de manifestants vêtus de noir ont défilé dimanche, selon les organisateurs, pour demander la démission de la cheffe de l'exécutif Carrie Lam et le retrait de son projet de loi désormais suspendu, visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale.

Des centaines de manifestants bloquaient lundi soir une rue près des bureaux de Mme Lam pour exiger un dialogue avec les autorités et le retrait des accusations d'émeutes, passibles de lourdes peines de prison, contre des manifestants ayant affronté le police le 12 juin.

Le chef de la police Stephen Lo a affirmé lundi soir que seules «quelques personnes» avaient eu un comportement d'émeutier ce jour-là, semblant revenir en arrière par rapport à des déclarations précédentes de Mme Lam qui avait décrit la manifestation du 12 juin comme «une émeute organisée». Pékin avait aussi évoqué une émeute, mais M. Lo s'est montré moins péremptoire, soulignant que le seuil pour engager des poursuites serait «très élevé».

En ébullition depuis plusieurs mois du fait de ce projet, l'ex-colonie britannique a été le théâtre ces deux derniers dimanches de manifestations d'une ampleur record, et d'un rassemblement non autorisé mercredi qui a entraîné la plus violente répression policière depuis la rétrocession en 1997.

En 2014, alors âgé de 17 ans, Joshua Wong fut une des figures de proue du «Mouvement des Parapluies» qui avait bloqué le coeur financier de la ville pendant des semaines pour demander le suffrage universel.

Eligible à une libération anticipée pour bonne conduite, il a dès sa sortie de prison lundi ajouté sa voix au concert de critiques contre la cheffe de l'exécutif pro-Pékin.

Carrie Lam «plus qualifiée»

«Elle n'est plus qualifiée pour être la dirigeante de Hong Kong», a-t-il déclaré aux journalistes. «Elle doit assumer ses responsabilités et démissionner». «Je vais également me battre avec tous les Hongkongais contre la loi maléfique sur l'extradition vers la Chine».