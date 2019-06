Hong Kong maintient son projet de loi d'extraditions, malgré les manifs

Une intransigeance dénoncée par ses adversaires qui appellent d'ores et déjà à manifester mercredi près du LegCo, ou à faire la grève. «Elle est en train de pousser Hong Kong au bord du précipice», a déclaré la députée pro-démocratie Claudia Mo.

Les États-Unis ont exprimé leur «grande préoccupation» pour l'avenir de la protection des droits humains à Hong Kong et pour le sort de leurs propres ressortissants sur place, qui risquent d'être soumis au «système judiciaire capricieux de la Chine».

Le texte a suscité les critiques de pays occidentaux ainsi qu'une levée de boucliers de certains Hongkongais qui dénoncent une justice chinoise opaque et politisée.

«C'est une loi très importante qui va permettre de faire triompher la justice et assurera que Hong Kong respecte ses obligations internationales en matière de criminalité transfrontalière et transnationale», a déclaré M me Lam.

Les autorités affirment que cette loi comblera un vide juridique et fera que la ville ne servira plus de refuge à certains criminels.

La manifestation de dimanche s'est globalement déroulée de façon pacifique et dans une ambiance festive. Mais les choses ont dégénéré peu après minuit.

Les organisateurs ont revendiqué un million de participants, ce qui en ferait la plus importante manifestation en trois décennies, de loin la plus grande depuis la rétrocession en 1997.

Cette marche constitue un énorme défi à Mme Lam, qui n'est pas élue mais nommée. Mais la chef de l'exécutif a dit ne pas projeter de modifier la substance du texte.

Elle a souligné que son gouvernement avait déjà fait de nombreuses concessions pour assurer que les libertés uniques de Hong Kong soient protégées et que le texte soit conforme aux exigences internationales en matière de protection des droits humains.

«Je n'ai reçu aucune instruction ou mandat de Pékin pour faire cette loi», a-t-elle affirmé devant la presse.

Une intransigeance qui suscitait l'incrédulité dans l'opposition.

«Hier, 1,03 million de personnes ont défilé et le gouvernement demeure indifférent et fait la sourde oreille», a dénoncé le député Ip Kin-yuen. «Ce gouvernement est devenu une dictature.»

La manifestation de dimanche s'est globalement déroulée de façon pacifique et dans une ambiance festive. Mais les choses ont dégénéré peu après minuit avec des heurts entre les policiers anti-émeute et de petits groupes de militants.

Dix-neuf personnes ont été arrêtées, selon la police.

Au terme de l'accord de 1984 entre Londres et Pékin qui a présidé à sa rétrocession en 1997, Hong Kong jouit d'une semi-autonomie et de libertés n'existant pas en Chine continentale et ce, en théorie, jusqu'en 2047.

Les «forces étrangères»

L'ex-colonie britannique est cependant depuis une dizaine d'années le théâtre d'une forte agitation politique en raison de l'inquiétude générée par l'ingérence grandissante de Pékin dans ses affaires intérieures, et par le sentiment que l'accord de rétrocession et le fameux principe «Un pays, deux systèmes» ne sont plus respectés.

Une frange de la population se méfie de plus en plus des intentions du gouvernement chinois, en particulier sous Xi Jinping, et de l'exécutif hongkongais.

À l'automne 2014, le coeur financier de Hong Kong avait été bloqué pendant plusieurs semaines par le «Mouvement des parapluies», une vaste mobilisation pour demander l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel. Pékin n'avait rien lâché.

Depuis, nombre de militants pro-démocratie ont été incarcérés, empêchés de se présenter à des élections ou déchus de leur portefeuille de conseiller au LegCo.

Pékin a promis lundi de «soutenir fermement» le gouvernement local et son projet de loi controversé.

«Nous nous opposons fermement à toute force extérieure intervenant dans les affaires législatives de [...] Hong Kong», a déclaré Geng Shuang, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, après des rencontres de membres de l'opposition hongkongaise avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi.

Dans un éditorial, le quotidien étatique China Daily attribue les manifestations aux «forces étrangères».

«Malheureusement, certains habitants de Hong Kong ont été trompés par le camp de l'opposition et ses alliés étrangers pour soutenir la campagne contre l'extradition.»