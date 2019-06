Deux navires de guerre américain et russe évitent de peu la collision

Un croiseur américain et un destroyer russe ont évité de peu la collision vendredi en mer de Chine, selon les armées russe et américaine qui se rejettent mutuellement la responsabilité de l'incident dans un contexte de relations dégradées entre les deux pays.

«Dans le sud-est de la mer de Chine orientale [...], le croiseur USS Chancellorsville a soudainement changé de cap et coupé la route du destroyer russe Amiral Vinogradov à seulement 50 mètres du navire», a indiqué le service de presse de la flotte russe du Pacifique, cité par les agences de presse russes.

«Pour éviter la collision, l'équipage de l'Amiral Vinogradov a été contraint à une manoeuvre d'urgence. Une note de protestation a été émise à l'encontre du croiseur américain soulignant le caractère inadmissible de telles actions», précise l'armée russe.

Dans un communiqué, la 7e flotte américaine a répliqué en accusant le navire russe de «manoeuvre dangereuse» et «non professionnelle», et en publiant une vidéo et des photos qui semblent montrer que c'est le navire de guerre russe qui est arrivé par l'arrière et a changé de cap pour s'aligner à quelques mètres du navire américain.

«Le Chancellorsville récupérait son hélicoptère à cap et vitesse constants quand le navire russe a manoeuvré» et s'est approché trop près du croiseur américain en mer des Philippines. «Cette action dangereuse a forcé le Chancellorsville à faire machine arrière et à manoeuvrer pour éviter une collision», poursuit le communiqué américain.

Le chef du Pentagone, Patrick Shanahan, a indiqué que l'armée américaine allait en discuter directement avec l'armée russe et que les États-Unis protesteraient officiellement auprès du gouvernement russe.

Mais cet incident «ne nous dissuadera pas» de poursuivre nos opérations, a-t-il ajouté.

Selon un responsable de l'US Navy, la manoeuvre russe est contraire aux règles internationales de navigation, qui stipulent qu'un navire arrivant par l'arrière et voulant dépasser un autre navire a pour responsabilité de s'assurer de la sécurité du navire qu'il double.

En outre, l'appontage d'un hélicoptère est une manoeuvre délicate, qui impose au navire de maintenir un cap et une vitesse constants, a ajouté ce responsable ayant requis l'anonymat, pour justifier le fait que le navire américain n'a pas ralenti à l'approche du navire russe.

