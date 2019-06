New Delhi offre aux femmes les transports gratuits

La ville de New Delhi va rendre gratuits les transports publics pour les femmes afin de renforcer leur sécurité, ont annoncé lundi les autorités de la capitale.

Agence France-Presse New Delhi

Les violences sexuelles en Inde sont sous les feux des projecteurs depuis le viol collectif d'une étudiante à bord d'un autobus privé à New Delhi en 2012, qui avait suscité une indignation internationale.

La mesure de gratuité sera déployée au cours des deux ou trois prochains mois et devrait toucher environ 850 000 femmes, selon les autorités.

Pour un coût estimé à 155 millions $ CAN par an, elle devrait améliorer la sécurité des femmes et réduire la pollution de l'air, a expliqué Arvind Kejriwal, un responsable local lors d'une conférence de presse.