Un dirigeant nord-coréen qu'on disait victime d'une purge réapparaît

Un très haut responsable nord-coréen qui avait selon un journal sud-coréen été victime d'une purge apparaît avec Kim Jong-un et plusieurs autres dirigeants sur une photo publiée lundi par les médias officiels du Nord.

Le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo rapportait vendredi que Kim Yong Chol, haut responsable du parti unique au pouvoir et homologue nord-coréen du secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans les discussions sur le nucléaire, avait été été envoyé dans un camp de travail après l'échec du deuxième sommet organisé à Hanoï en février entre Donald Trump et Kim Jong-un.

Le quotidien Chosun Ilbo avançait également que Kim Hyok Chol, qui avait réalisé le travail préparatoire avant le sommet et voyagé jusqu'à la capitale vietnamienne à bord du train privé de Kim Jong-un, avait été fusillé en mars après le fiasco diplomatique de Hanoi.

Le Chosun Ilbo assurait que Kim Hyok Chol, qui était l'homologue de l'émissaire américain Stephen Biegun, avait été exécuté pour avoir « trahi le leader suprême » après avoir été retourné par les États-Unis en amont de la rencontre.

Il est très difficile d'obtenir des informations fiables sur l'évolution politique en Corée du Nord, l'un des régimes les plus isolés de la planète. Et il est arrivé que des informations sud-coréennes sur des purges survenues au Nord s'avèrent inexactes.

Lundi, le journal officiel nord-coréen Rodong Sinmun a publié une photo montrant Kim Yong Chol, les mains sur le visage, assis à cinq sièges de Kim Jong-un lors d'un « spectacle d'un groupe artistique amateur d'épouses » d'officiers de l'armée.

Le journal sud-coréen Munhwa Ilbo reprend aussi la photo en « une » de son édition de lundi, sous le titre : « Kim Yong Chol, que la rumeur disait victime d'une purge, affirme sa position près de Kim Jong-un ».

En revanche, Kim Hyok Chol n'apparaît pas sur ce cliché du Rodong Sinmun, et son nom n'est pas non plus cité dans la dépêche que l'agence officielle nord-coréenne KCNA consacre à l'événement.

Chung Seong-chang, chercheur à l'Institut Sejong, a estimé que Pyongyang avait probablement diffusé volontairement cette photo pour répondre à l'article du Chosun Ilbo.

Kim Yong Chol n'avait plus été vu en public depuis quelque temps. Il n'a cependant pas été victime d'une purge, mais a subi une opération pour se faire retirer une tumeur, croit savoir M. Chung, disant avoir obtenu l'information d'une personne ayant des contacts réguliers avec des Nord-Coréens.

En avril, la commission parlementaire sud-coréenne sur le renseignement avait affirmé que Kim Yong Chol avait été sanctionné pour sa gestion du sommet de Hanoi, en dépit du fait qu'il a récemment été nommé au sein de la Commission des affaires de l'État, le premier organe de l'État, qui est présidée par Kim Jong-un.

Chung Seong-chang a estimé que les informations sur l'exécution de Kim Hyok Chol étaient « probablement fausses », et a ajouté être en possession d'informations selon lesquelles ce dernier avait été vu mi-avril.

« Personne n'accepterait de prendre part aux discussions sur le nucléaire si Kim Jong-un les envoyait en camp de travail ou les exécutait en cas d'échec », a-t-il dit.