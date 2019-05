Japon: attaque dans une école fondée par des religieuses québécoises

Les parents, les professeurs et la direction se sont immédiatement réunis pour se soutenir à travers cette épreuve, rapporte-t-elle, toujours dans les valeurs de la congrégation «de partage, d'entraide et de solidarité».

Les Soeurs de la Charité conservent des liens étroits avec l'école, qui - bien que désormais laïque - était jusqu'à récemment dirigée par l'une de leurs religieuses.

«Ici, dans notre maison à Québec, on a tout près de 376 soeurs qui vont s'impliquer, qui vont les soutenir, soit par leurs prières et nous, par des paroles, affirme-t-elle. On est toujours en lien avec elles, à plus forte raison au moment de ce drame-là qu'on vient de vivre.»

Une scène infernale

Des témoins ont décrit mardi une scène infernale dans laquelle des enfants et des adultes se sont affaissés, tandis que des dizaines de petits couraient et appelaient à l'aide, leurs cartables et leurs livres éparpillés sur le sol et leurs vêtements parfois trempés de sang.

«J'ai entendu un cri, alors je me suis arrêtée et je me suis retournée pour voir ce qui s'était passé. Ce n'était pas un ton de voix normal, raconte Yasuko Atsukata, qui dit avoir immédiatement aperçu une personne s'effondrer, puis une autre. Les chemises blanches des écolières sont devenues rouges, alors j'ai compris qu'elles avaient été poignardées.»