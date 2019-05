Pyongyang joue un jeu subtil et dangereux, selon les experts

La Corée du Nord « va continuer d'augmenter la pression et chacun de ses prochains gestes va être de plus en plus fort », pronostique le professeur Andrei Lankov de l'Université Kookmin.

« Ils commencent très petit parce qu'ils ne veulent pas faire de chantage aux États-Unis », poursuit-il en décrivant la stratégie progressive des Nord-Coréens.

« Ils ne font qu'envoyer des signaux pour dire que les Américains ne doivent pas espérer que les Nord-Coréens resteront sans rien faire à attendre une décision de Washington. »

Pyongyang a lancé deux missiles de courte portée jeudi, après des exercices similaires samedi. Il s'agit d'une première depuis un an et demi, période au cours de laquelle la péninsule a été le théâtre d'une remarquable détente marquée par l'amorce de négociations sur les programmes nucléaire et balistique du Nord.

« Provocation peu provocatrice »

C'est dans ce contexte que le leader nord-coréen Kim Jong-un avait déclaré un arrêt des tests nucléaires et des essais de missiles longue portée, ce qui a permis une série de sommets, notamment la rencontre historique en juin à Singapour entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump.