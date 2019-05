Thaïlande: grande parade pour le couronnement du roi

Cette grande parade régie par une chorégraphie ancestrale a débuté en fin d'après-midi, alors qu'il faisait encore plus de 35 °C. La reine Suthida, commandante-adjoint des gardes du corps du roi, marchait quant à elle en uniforme rouge juste devant le palanquin. Venait ensuite, lui aussi en uniforme et à pied, le chef de la junte, le général Prayut Chan-O-Cha.

En ces jours de couronnement, fériés en Thaïlande, conservateurs ultra-royalistes et opposants réformateurs ont enterré la hache de guerre.

« Long live the king » (« Longue vie au roi »), proclamaient notamment Thaksin et Yingluck Shinawatra, ex-premiers ministres vivant aujourd'hui en exil après des coups d'État de l'armée en 2006 et 2014 contre eux. Leur parti d'opposition clame la victoire aux législatives face à celui de la junte.

Même consensus dans les journaux, qui publiaient la photo officielle du couronnement en une, dans ce pays où critiquer publiquement la monarchie est impensable - et puni de longues années de prison.

Dans l'édition de dimanche du Bangkok Post, il n'y avait quasiment pas d'articles, mais des pages entières de publicité achetées par les grands groupes du pays, affichant leur loyauté au roi et lui souhaitant « un règne long et heureux ».

Fonctionnaires figurants

Les militaires ont alloué plus de 26 millions d'euros pour cette cérémonie et mobilisé pour dimanche des dizaines de milliers de fonctionnaires le long de la procession de plus de six kilomètres. Au total, plus de 200 000 personnes, vêtues de jaune (la couleur de la royauté) étaient attendues par les autorités sur le parcours.

C'est pour les habitants du royaume une rare occasion d'approcher le roi, qui vit la plupart du temps à l'étranger et n'est vu habituellement que lors de cérémonies officielles à l'accès très limité, y compris pour les médias.