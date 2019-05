La Corée du Nord lance un missile à courte portée

La Corée du Nord a lancé samedi un « missile à courte portée non identifié » en direction de la mer du Japon, a annoncé le haut commandement militaire sud-coréen.

Pyongyang « a lancé un missile depuis la ville de Wonsan, sur la côte est du pays, en direction de l'est aujourd'hui vers 9 h 06 (20 h 06, HE) », a indiqué le commandement dans un communiqué. La Corée du Sud et les États-Unis « analysent les détails liés à ce missile », a-t-il ajouté.