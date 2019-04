Inondations en Indonésie: au moins 17 morts, des milliers de déplacés

Des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies intenses sur l'île indonésienne de Sumatra ont fait au moins 17 morts et neuf disparus, ont indiqué dimanche les autorités.

Quelque 12 000 personnes ont été évacuées et des centaines de bâtiments, de ponts et de routes endommagés par le mauvais temps qui sévit depuis plusieurs jours sur neuf districts ou villes de la province de Bengkulu.

« L'impact de cette catastrophe pourrait s'aggraver », a estimé le porte-parole de l'agence nationale de prévention des catastrophes Sutopo Purwo Nugroho, qui a souligné que les inondations ont fait aussi de nombreux blessés.

« Les glissements de terrain et les inondations pourraient se reproduire si les précipitations restent fortes », a-t-il averti.

Il a aussi mis en garde contre une « catastrophe secondaire » qui pourrait se traduire par des maladies dermatologiques ou respiratoires aiguës en raison de la pollution de l'eau.

Les secours s'organisent pour atteindre par canot les zones les plus touchées et distribuer de l'aide à environ 13 000 personnes. « La distribution de l'aide est ralentie parce que certaines routes sont coupées » et doivent être déblayées par des engins de chantier, a souligné M. Nugroho.

Les inondations sont fréquentes en Indonésie pendant la période de la mousson, d'octobre à avril.