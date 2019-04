Le Kremlin confirme une rencontre entre Kim Jong-un et Poutine jeudi

Moscou entretient des relations plutôt amicales avec Pyongyang, lui fournissant notamment de l'aide alimentaire. Une main-d'oeuvre nord-coréenne bon marché d'environ 10 000 travailleurs, source précieuse de devises pour Pyongyang, est aussi employée en Russie.

La rencontre de Vladivostok intervient moins de deux mois après un deuxième sommet entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, organisé à Hanoï et qui s'est achevé sans accord sur le sort de l'arsenal nucléaire nord-coréen.

Après une année 2018 marquée par un spectaculaire rapprochement entre les deux Corées et un premier sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump, la détente apparaît de plus en plus fragilisée après le fiasco de Hanoï.

Conséquence : Kim Jong-un cherche plus de soutien international face à Washington. Il a rencontré le président chinois Xi Jinping à quatre reprises en l'espace d'un an. Depuis mars 2018, il a aussi rencontré trois fois le président sud-coréen Moon Jae-in et une fois le président et chef du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong.

Moscou prône un dialogue avec Pyongyang sur la base d'une feuille de route définie par la Chine et la Russie. Cette dernière a déjà demandé la levée des sanctions internationales contre la Corée du Nord, tandis que les États-Unis l'ont accusée d'aider Pyongyang à violer certaines sanctions.

La rencontre de Vladivostok semble aussi avoir été discutée avec Washington : Iouri Ouchakov a rencontré la semaine dernière Fiona Hill, une conseillère de Donald Trump pour les négociations sur la Corée du Nord.

L'émissaire américain pour la Corée du nord, Stephen Biegun, était en Russie au même moment pour discuter avec des responsables russes.

Mardi, le ministre nord-coréen de la Défense, No Kwang Chol, était lui à Moscou pour une conférence sur la sécurité.

Les relations entre Pyongyang et Moscou remontent à l'ère soviétique: l'URSS a placé le grand-père de Kim Jong-un et fondateur de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) en 1948, Kim Il-sung, au pouvoir et lui a apporté un soutien crucial durant la Guerre froide.

Kim Jong-un devait se rendre à Moscou en mai 2015 pour les 70 ans de la victoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait renoncé quelques jours avant.