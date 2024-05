Des narcotrafiquants aux féminicides en passant par l’accès à l’eau, voici quelques enjeux qui se sont invités dans la campagne électorale.

La sécurité

Depuis 2006, année du lancement d’une grande offensive militarisée au Mexique, plus de 100 000 personnes ont été portées disparues au pays, selon le registre national. ONU Femmes, de son côté, rapporte qu’en moyenne, chaque jour, neuf ou dix femmes sont tuées au pays d’Andrés Manuel López Obrador. L’insécurité liée aux narcotrafiquants ainsi que les féminicides comptent parmi les sujets récurrents de la campagne. Alors que Claudia Sheinbaum veut s’attaquer aux racines du crime organisé en augmentant le nombre de policiers, le nombre d’enquêtes et le nombre de programmes sociaux, Xochitl Galvez prône davantage la ligne dure. Elle veut en finir avec « les accolades » en s’en prenant aux criminels recherchés et en bâtissant une prison pour les délinquants les plus dangereux.

L’accès à l’eau

PHOTO ARMANDO SOLIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une vue du lac de Pátzcuaro, partiellement asséché, le 18 avril dernier. Le lac a rétréci de moitié en raison de la sécheresse, de la déforestation de l’accumulation de sédiments et de la demande accrue en eau pour alimenter les cultures d’avocats et de baies.

Depuis plusieurs semaines, la ville de Mexico et l’État du même nom sont à sec. Dans certains quartiers, les résidants n’ont plus du tout accès à l’eau. Le peu de précipitations et les températures anormalement élevées en seraient la cause. Pour remédier au problème, la candidate favorite dans les sondages veut revoir la Loi nationale de l’eau et s’assurer qu’il y ait une distribution plus équitable. Son adversaire a pour sa part l’intention de stimuler les investissements publics et privés pour moderniser les systèmes d’approvisionnement en eau.

Investissements étrangers

PHOTO JORGE DUENES, ARCHIVES REUTERS Usine de Samsung Electronics à Tijuana, au Mexique

« En 2023, il y a eu 36 milliards de dollars américains investis au Mexique, il s’agit de la plus grande année d’investissements étrangers depuis 1995 », indique Stéphanie Allard Gomez, déléguée générale du Québec à Mexico, en poste depuis 2017. « On est dans un contexte de nearshoring. On se rapproche de nos clients. On se rapproche de nos fournisseurs. » Le nearshoring signifie que les entreprises viennent s’installer plus près de leurs marchés de consommation. Le Mexique a vu au cours des dernières années des entreprises du Québec, de l’Europe et de la Chine débarquer au pays. Les deux candidates, bien au fait du dossier, ont toutes deux manifesté leur intention d’améliorer les infrastructures, comme les routes et les transports, pour favoriser les investissements étrangers.