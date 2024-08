(Caracas) L’opposition vénézuélienne a averti jeudi d’un exode sans précédent si le président Nicolás Maduro restait au pouvoir après sa réélection contestée, Washington mettant en garde le pouvoir contre toute tentative d’arrestation des leaders de la contestation.

Patrick FORT Agence France-Presse

« Si Maduro choisit de s’accrocher au pouvoir par la force […], nous ne pourrions que voir une vague migratoire comme nous n’en avons jamais vu auparavant : trois, quatre, cinq millions de Vénézuéliens en très peu de temps », a déclaré la cheffe de l’opposition María Corina Machado lors d’une vidéoconférence avec des médias mexicains.

Selon l’ONU, quelque sept des 30 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays en une décennie en raison de la crise économique et politique, à destination de pays latino-américains, mais aussi des États-Unis.

Le sujet est devenu un débat de politique intérieure dans de nombreux pays et notamment aux États-Unis.

PHOTO LEONARDO FERNANDEZ VILORIA, REUTERS María Corina Machado, cheffe de l’opposition

Washington, qui est à la tête des sanctions contre le Venezuela, durcies depuis 2019, a haussé le ton jeudi, avertissant que l’arrestation des leaders de l’opposition pourrait « mobiliser la communauté internationale encore plus y compris les pays qui ne veulent pas trop faire de vagues » contre le Venezuela.

« Si Maduro fait cela, cela va unir la communauté internationale d’une manière dont il n’a pas idée et ses efforts pour la diviser et la fracturer auront complètement échoué », a estimé Francisco Mora, l’ambassadeur des États-Unis auprès de l’Organisation des États américains (OEA).

Mme Machado et Edmundo González Urrutia, discret diplomate qui a remplacé Mme Machado – déclarée inéligible – comme candidat à la présidentielle, vivent cachés depuis plus d’une semaine, la leader de l’opposition ayant même affirmé craindre pour sa vie.

Le parquet a ouvert une enquête pénale contre les deux dirigeants, notamment pour « usurpation de fonctions, diffusion de fausses informations, incitation à la désobéissance aux lois, incitation à l’insurrection, association de malfaiteurs ».

Soulignant sa « vulnérabilité absolue » face aux autorités, M. González Urrutia, 74 ans, ne s’est pas rendu mercredi à une convocation de la Cour suprême (Tribunal suprême de Justice, TSJ) qui a cité tous les candidats et d’autres responsables dans le cadre d’une procédure lancée par M. Maduro pour faire « valider » sa réélection.

Le TSJ, que l’opposition et de nombreux observateurs considèrent comme inféodé au pouvoir, a continué jeudi ses audiences avant celle très attendue vendredi de M. Maduro en personne.

Les troubles qui ont suivi la proclamation de la victoire du président sortant ont fait 24 morts, selon un bilan actualisé mardi par des organisations de défense des droits de la personne. M. Maduro a, lui, annoncé la mort de deux membres de la garde nationale et l’arrestation de plus de 2200 personnes.

Le Conseil national électoral (CNE), également considéré comme acquis au pouvoir, a ratifié la victoire de M. Maduro avec 52 % des voix, sans toutefois rendre publics le décompte exact des voix et les procès-verbaux des bureaux de vote, assurant avoir été victime d’un piratage informatique.

Selon l’opposition, qui a publié les procès-verbaux obtenus grâce à ses scrutateurs – dont la validité est rejetée par M. Maduro – M. González Urrutia a remporté le scrutin avec 67 % des voix.

L’opposition ainsi que de nombreux observateurs estiment que le piratage du CNE est une invention du gouvernement pour ne pas avoir à publier les procès-verbaux des bureaux de vote.

À Caracas, devant la communauté diplomatique, la vice-présidente Delcy Rodriguez a fustigé jeudi la communauté internationale et les réseaux sociaux : « Il y a une hystérie internationale à propos des procès-verbaux, ils pourraient même faire une série Netflix ».

« Excusez-moi Monsieur l’Ambassadeur français, mais cela a même couvert les Jeux olympiques, les procès-verbaux ont même éclipsé les Jeux olympiques en France », a-t-elle ironisé.

Elle a répété que le CNE avait été victime d’une « attaque cybernétique massive » et estimé que « la dictature des réseaux sociaux cherche à remplacer la volonté populaire des gouvernements élus par leurs citoyens ».