PHOTO ALEJANDRO CEGARRA, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Caracas) « Il n’y a aucune preuve quelle qu’elle soit » d’un piratage du système électoral vénézuélien pendant la présidentielle du 28 juillet, souligne la mission d’observation de la Fondation Carter, qui « confirme » les chiffres de l’opposition donnant son candidat vainqueur devant le président sortant Nicolas Maduro.

Patrick FORT et Javier TOVAR Agence France-Presse

« Des entreprises surveillent » et aucune n’a fait état d’attaques par « déni de service », qui rendent des sites Web ou des ressources réseau indisponibles en les inondant de trafic malveillant, le soir de l’annonce des résultats, affirme auprès de l’AFP Jennie Lincoln, la cheffe de mission de la fondation invitée à observer le scrutin.

Le soir de l’élection, le président du Conseil national électoral (CNE) Elvis Amoroso avait proclamé la victoire de M. Maduro sans donner le détail des bureaux de vote, assurant que le CNE avait été victime d’un piratage informatique.

Des opposants et de nombreux observateurs estiment qu’il s’agit d’une manœuvre ou d’un « auto-sabotage » destiné à éviter d’avoir à donner les vrais résultats.

Le Conseil national électoral a ratifié vendredi la victoire de M. Maduro avec 52 % des voix, toujours sans rendre publics les procès-verbaux des bureaux de vote.

Selon l’opposition, qui a publié les procès-verbaux obtenus grâce à ses scrutateurs – dont la validité est rejetée par M. Maduro – Edmundo Gonzalez Urrutia a remporté le scrutin avec 67 % des voix.

Mme Lincoln rappelle aussi que M. Amoroso, « avait déclaré qu’il publierait les résultats sur son site internet et qu’il remettrait un CD aux partis politiques ».

« C’est une promesse qu’il n’a jamais tenue », constate-t-elle.

« Pur théâtre »

« Même si les deux camps n’étaient pas à armes égales, les Vénézuéliens sont allés voter […] mais la grande irrégularité du jour du scrutin a été le manque de transparence du CNE et le mépris flagrant de ses propres règles du jeu », poursuit Mme Lincoln.

La Fondation a « analysé les chiffres » des procès-verbaux diffusés par l’opposition avec d’autres « organisations et universités » et « confirme qu’Edmundo Gonzalez Urrutia est le vainqueur avec plus de 60 % » des voix.

Le président Maduro et le président de l’Assemblée nationale Jorge Rodriguez ont affirmé que ces procès-verbaux étaient faux, M. Rodriguez procédant même à des projections de documents démontrant, selon lui, « les falsifications ».

« C’est du pur théâtre », balaie Mme Lincoln.

Elle pointe aussi les promesses de M. Maduro de présenter les procès-verbaux en sa possession si la justice le lui demandait : « Le gouvernement a eu 11, 12 jours […] un temps amplement suffisant pour montrer les données véritables des procès-verbaux qu’il a reçues le soir de l’élection ».

L’élection a été remise en question par les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs pays d’Amérique latine.

La Colombie, le Brésil et le Mexique ont suggéré une « vérification impartiale des résultats ».

Mme Lincoln estime « prématuré » l’éventuelle participation de la Fondation Carter à un audit international.

« Je suis perplexe et sceptique quant à ce qu’une équipe de vérification internationale pourrait faire par rapport à que les scrutateurs (de l’opposition), qui ont produit les véritables procès-verbaux de la nuit, n’ont pas fait ».