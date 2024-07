(Caracas) Le président de l’Assemblée nationale du Venezuela Jorge Rodriguez a estimé mardi que le candidat de l’opposition à la présidentielle Edmundo Gonzalez Urrutia et la cheffe de l’opposition Maria Corina Machado « devraient être arrêtés », les accusant d’être responsables des troubles postélectoraux.

Agence France-Presse

« Maria Corina et Edmundo doivent être arrêtés. On ne négocie pas avec le fascisme, on applique toute la rigueur des lois de la République », a-t-il dit lors d’une séance de l’Assemblée nationale.

« À ceux qui ont cru qu’en semant la terreur ils allaient obtenir la victoire… c’est le contraire qui s’est produit. Nous allons descendre dans la rue pour combattre les terroristes et célébrer la paix et les résultats de l’élection », a ajouté M. Rodriguez, qui était aussi le chef de campagne du président Nicolas Maduro.

Le Conseil national électoral (CNE), qui n’a pas donné le détail des résultats, a proclamé M. Maduro, vainqueur de l’élection présidentielle avec 5,15 millions de voix (51,2 %) devant Edmundo Gonzalez Urrutia, 4,5 millions de voix (44,2 %).

Toutefois, l’opposition, qui assure avoir rassemblé plus de 80 % des bordereaux de vote, dit que selon ses relevés M. Gonzalez Urrutia a gagné avec environ 70 % des voix.

L’annonce des résultats dans la nuit de dimanche à lundi a été suivie de manifestations qui ont fait au moins 12 morts lundi.

M. Maduro a tenu de propos similaires à ceux de son chef de campagne lors d’une réunion de crise conjointe du Conseil d’État et du Conseil de défense, regroupant tous les pouvoirs du pays : « Je vous tiens pour responsable […] de tout ce qui se passe au Venezuela, de la violence criminelle, des blessés, des morts, de la destruction. Vous serez directement responsables, M. [Edmundo] Gonzalez Urrutia et Mme [Maria Corina] Machado ».