Le 25 juillet, Zambada « El Mayo » Garcia, 76 ans, cofondateur du cartel de Sinaloa, avait été arrêté avec l’un des cinq fils de Joaquin « El Chapo » Guzman, co-créateur de cette organisation criminelle et qui est en prison à perpétuité aux États-Unis.

(New York) Un fils du célèbre baron mexicain de la drogue « El Chapo » a plaidé non coupable mardi devant la justice américaine, cinq jours après son arrestation entourée de zones d’ombres au Texas en compagnie du cofondateur de leur cartel de Sinaloa.

Ana FERNÁNDEZ Agence France-Presse

Après la double interpellation digne d’un thriller de Joaquin Guzman Lopez et d’Ismael Zambada Garcia, alias « El Mayo », à la descente de leur avion jeudi du côté américain de la frontière avec le Mexique, l’avocat du premier a affirmé qu’« aucun accord » de reddition n’avait été scellé avec Washington.

Guzman Lopez, 38 ans, « a plaidé non coupable des poursuites de l’acte d’accusation et restera en détention » jusqu’à la prochaine audience de procédure le 30 septembre, a confirmé à l’AFP le parquet fédéral de l’Illinois à Chicago, juridiction devant laquelle il a été inculpé de trafic de drogue, blanchiment et détention d’armes.

Le 25 juillet, Zambada « El Mayo » Garcia, 76 ans, cofondateur du cartel de Sinaloa, avait été arrêté avec l’un des cinq fils de Joaquin « El Chapo » Guzman, co-créateur de cette organisation criminelle et qui est en prison à perpétuité aux États-Unis.

À l’issue d’une opération aussi mystérieuse qu’audacieuse, les deux hommes avaient été cueillis à l’atterrissage de leur avion privé au Texas, l’immense État américain frontalier du Mexique.

PHOTO JOSE LUIS GONZALEZ, REUTERS Les deux hommes avaient été cueillis à l’atterrissage de leur avion privé au Texas

Un « coup très dur » porté à l’un des réseaux de trafic de drogues « les plus meurtriers du monde », notamment à cause des ravages du fentanyl, se sont félicitées les autorités américaines.

Versions divergentes

Mais les versions divergent sur les circonstances de l’opération.

Le New York Times, citant des responsables antidrogue, a affirmé que Guzman Lopez aurait convaincu « El Mayo », « sous de faux prétextes », de monter dans l’avion prétendument à destination du sud du Mexique.

L’appareil aurait en réalité mis le cap au nord et a atterri à El Paso, au Texas.

Mais l’avocat du fils d’« El Chapo », Jeffrey Lichtman, a déclaré devant la presse à Chicago qu’il n’y avait « aucun accord entre Joaquin Guzman Lopez et le gouvernement américain. Point à la ligne ».

Alors, pourquoi aurait-il volé avec « El Mayo » jusqu’au Texas sans s’entendre avec les autorités américaines, s’interroge CNN.

L’avocat d’« El Mayo », Frank Perez, estime lui depuis dimanche que son client n’a pas été « trompé » par Guzman Lopez mais « kidnappé » et « emmené contre son gré aux États-Unis ».

« El Mayo » a déjà plaidé non coupable vendredi de trafic de drogue et blanchiment devant une juge fédérale du Texas et son inculpation formelle est prévue jeudi à El Paso.

Mexique pas au courant

Le Mexique a reconnu ne pas avoir participé à l’opération et ne rien savoir des détails.

Son président Andrés Manuel Lopez Obrador a exigé de son grand voisin un « rapport complet », du « respect » et « de la transparence » et sa ministre de la Sécurité Rosa Icela Rodríguez s’est demandée si « El Mayo » avait été « capturé » ou s’il s’était « livré ».

Elle a affirmé lundi en citant le rapport transmis par Washington que les agents antidrogue américains n’avaient su que deux heures avant l’atterrissage de l’avion qu’« El Mayo » se trouvait à bord.

Selon ce rapport américain, Guzman Lopez aurait voulu plusieurs fois se livrer aux États-Unis, où son père « El Chapo » et un de ses frères, Ovidio, sont emprisonnés.

Ce dernier serait même un témoin protégé par la justice.

Les autorités antidrogue, citées par la presse, pensent que les fils d’« El Chapo », surnommés « Los Chapitos », mènent « une bataille interne » contre « El Mayo » qu’on dit malade et en perte de pouvoir à la tête de Sinaloa.

Au Mexique, les violences liées au narcotrafic font des ravages, avec plus de 450 000 personnes assassinées depuis que le gouvernement a lancé une offensive militaire contre les cartels de la drogue en 2006.

Les États-Unis ont enregistré plus de 107 000 morts par overdose en 2023, le fentanyl étant à l’origine d’environ 70 % d’entre eux.