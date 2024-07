(Caracas) Nicolás Maduro a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle vénézuélienne dimanche, alors que ses adversaires se préparaient à contester les résultats d’un scrutin qui aurait pu ouvrir la voie à la fin de 25 ans de régime de parti unique.

Joshua Goodman et Regina Garcia Cano Associated Press

Salué par un petit feu d’artifice, M. Maduro est sorti sur une scène au palais présidentiel de Caracas pour fêter sa victoire avec ses partisans chantant « Vamos Nico ».

Maduro a alors accusé des ennemis étrangers non identifiés d’avoir piraté le système de vote.

« Ce n’est pas la première fois qu’ils essaient de violer la paix de la république », a-t-il dit aux quelques centaines de partisans rassemblés. Il n’a donné aucune preuve de ses accusations, mais a promis que ceux qui essayaient de fomenter la violence au Venezuela connaîtraient la « justice ».

Peu après minuit, le Conseil national électoral a déclaré que Nicolás Maduro avait obtenu 51 % des voix, battant le candidat de l’opposition Edmundo González, qui a obtenu 44 %. Il a indiqué que les résultats étaient basés sur un total de 80 % des bureaux de vote, marquant une tendance « irréversible ».

Mais l’autorité électorale, contrôlée par les partisans de M. Maduro, n’a pas immédiatement publié les résultats officiels de chacun des 15 797 centres de vote du pays, ce qui a entravé la capacité de l’opposition de contester les résultats après avoir affirmé qu’elle détenait les actes de vote de seulement 30 % des urnes.

Le retard dans l’annonce des résultats – six heures après la clôture prévue du scrutin – indique les difficultés au sein du gouvernement quant à la manière de procéder, alors que les opposants du président clamaient la victoire tôt en soirée.

Les représentants de l’opposition ont déclaré que les résultats obtenus auprès des représentants de la campagne dans les bureaux de vote montraient que Edmundo González avait battu Nicolás Maduro.

Adversaire improbable

M. Maduro, qui souhaitait obtenir un troisième mandat, a dû faire face à son adversaire le plus coriace, mais aussi le plus improbable de sa carrière : Edmundo González, un diplomate à la retraite qui était inconnu des électeurs avant d’être choisi en avril pour remplacer à la dernière minute la puissante Maria Corina Machado.

PHOTO MATIAS DELACROIX, ASSOCIATED PRESS Le leader de l’opposition, Edmundo González, et celle qu’il a remplacée, Maria Corina Machado

Tôt lundi matin, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a exprimé de « sérieux doutes » quant à l’exactitude des résultats. « Nous craignons sérieusement que le résultat annoncé ne reflète pas la volonté ou le vote du peuple vénézuélien », a ajouté M. Blinken lors d’une conférence de presse au Japon.

Le président de gauche du Chili, Gabriel Boric, a aussi remis en question les résultats.

Le régime de Maduro devrait comprendre que les résultats qui ont été publiés sont durs à croire. Nous ne reconnaîtrons pas des résultats qui ne sont pas vérifiables. Gabriel Boric, président du Chili

Plus tôt, la vice-présidente américaine Kamala Harris avait offert son soutien aux électeurs. « Les États-Unis se tiennent aux côtés du peuple vénézuélien qui a exprimé sa voix lors de l’élection présidentielle historique d’aujourd’hui », a-t-elle écrit sur le réseau social X. « La volonté du peuple vénézuélien doit être respectée. »

Les électeurs ont commencé à faire la queue dans certains centres de vote à travers le pays avant l’aube dimanche, partageant de l’eau, du café et des collations pendant plusieurs heures.

L’élection aura des répercussions dans toutes les Amériques. Les opposants et les partisans du gouvernement ont manifesté leur intérêt à se joindre à l’exode des 7,7 millions de Vénézuéliens qui ont déjà quitté leur pays pour des opportunités à l’étranger si M. Maduro remportait un autre mandat de six ans.

Nicolás Maduro et le Parti socialiste unifié du Venezuela sont plus impopulaires que jamais parmi de nombreux électeurs qui accusent leurs politiques de faire baisser les salaires, d’attiser la faim, de paralyser l’industrie pétrolière et de séparer les familles en raison de l’immigration.

Divisions et boycottages

Le président de 61 ans affrontait une opposition qui a réussi à se ranger derrière un seul candidat après des années de divisions au sein du parti et de boycottages électoraux qui ont torpillé ses ambitions de renverser le parti au pouvoir.

Mme Machado a été empêchée par la Cour suprême contrôlée par le président de se présenter à un poste pendant 15 ans. Après avoir été empêchée de participer à la course à la présidentielle, elle a choisi un professeur d’université comme remplaçant sur le bulletin de vote, mais le Conseil national électoral lui a également interdit de s’inscrire. C’est alors que M. González, un nouveau venu en politique, a été choisi.

Le Venezuela se trouve au sommet des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde et possédait autrefois l’économie la plus avancée d’Amérique latine. Mais le pays est en chute libre depuis que M. Maduro a pris la barre. La chute des prix du pétrole, les pénuries généralisées et l’hyperinflation qui a dépassé les 130 000 % ont d’abord conduit à des troubles sociaux, puis à une émigration massive.

Les sanctions économiques imposées par les États-Unis visant à forcer le président à quitter le pouvoir après sa réélection en 2018 – que les États-Unis et des dizaines d’autres pays ont qualifié d’illégitime – n’ont fait qu’aggraver la crise.

Le discours de Nicolás Maduro aux électeurs lors de cette élection était celui de la sécurité économique, qu’il a essayé de vendre avec des histoires d’entrepreneuriat et des références à un taux de change stable et à des taux d’inflation plus faibles.

Avec l’Agence France-Presse