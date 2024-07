(Mexico) Le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador a demandé vendredi aux États-Unis un « rapport complet » sur l’arrestation jeudi au Texas de deux dirigeants du puissant cartel de Sinaloa, dont son cofondateur Ismael Zambada Garcia, alias « El Mayo », lors d’une opération à laquelle le Mexique n’a pas participé.

Agence France-Presse

« Le gouvernement américain doit livrer un rapport complet, pas seulement des déclarations générales, il doit y avoir des informations, il doit y avoir de la transparence », a réclamé M. Lopez Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne.

Les deux chefs du cartel aux nombreuses ramifications internationales ont été arrêtés à l’atterrissage de leur avion privé au Texas, du côté américain de la frontière avec le Mexique à l’issue d’une opération d’infiltration audacieuse, selon des médias américains citant des sources policières.

Joaquin Guzman Lopez, fils du célèbre chef de cartel « El Chapo », avait convaincu « El Mayo », de monter à bord d’un avion prétendument à destination du sud du Mexique, mais l’appareil s’était en réalité dirigé vers le nord et a atterri à El Paso, aux États-Unis, selon Fox News.

Le fils d’« El Chapo », narcotrafiquant qui a cofondé le cartel de Sinaloa et purge actuellement une peine de prison à perpétuité aux États-Unis après sa condamnation en 2019, a attiré « El Mayo » dans l’avion « sous de faux prétextes », selon de hauts responsables américains cités par le New York Times.

Le ministère de la Justice a indiqué que les deux hommes ont été placés en état d’arrestation.

Ils font tous deux l’objet de poursuites aux États-Unis pour leur rôle présumé dans la fabrication et le trafic de fentanyl, un puissant opiacé de synthèse et « la menace la plus mortelle à laquelle notre pays ait jamais été confronté en matière de drogue », a précisé le ministre américain de la Justice, Merrick Garland.

L’arrestation d’« El Mayo » frappe « le cœur du cartel qui est responsable de la majorité des drogues, y compris le fentanyl et la méthamphétamine, qui tuent des Américains d’un océan à l’autre », a déclaré Anne Milgram, la cheffe de la DEA, l’Agence fédérale de lutte contre la drogue.