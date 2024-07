PHOTO HEULER ANDREY, ASSOCIATED PRESS

(Balneário Camboriú) Le chef de l’État argentin Javier Milei a dénoncé dimanche la « persécution judiciaire » présumée contre l’ex-président Jair Bolsonaro, lors d’une conférence des conservateurs au Brésil où il a dénoncé les gouvernements de gauche dans la région.

Agence France-Presse

« Regardez la persécution judiciaire subie par notre ami Jair Bolsonaro ici au Brésil », a déclaré M. Milei sous les applaudissements de milliers de sympathisants lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Balneario Camboriu, dans l’État de Santa Catarina (sud).

Pour sa première visite au Brésil, l’ultra-libéral Milei a snobé le président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, avec lequel il a échangé des griefs, et a préféré rencontrer M. Bolsonaro et les gouverneurs conservateurs des États de Santa Catarina, Jorginho Melo, et de São Paulo, Tarcisio Freitas.

Le chef de l’État argentin s’en est pris à la « dictature sanguinaire » du président vénézuélien Nicolas Maduro et s’est lancé dans une longue diatribe à l’encontre du « socialisme appauvrissant » dans la région.

« Je veux vous dire que le vent du changement souffle sur le monde, que les idées du socialisme appauvrissant ont échoué et que les gens le savent », a-t-il affirmé.

Citant le Brésil, M. Milei a également déclaré que certains pays commettent des « aberrations » contre la liberté d’expression.

La CPAC a rassemblé des milliers de partisans de l’ancien chef d’État d’extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022), tels que des représentants du secteur agricole et des militants anti-avortement.

La foule comprenait aussi des sosies de MM. Bolsonaro et Milei, a constaté un journaliste vidéo de l’AFP.

Samedi, l’ex-président brésilien a été salué comme le seul choix de la droite, malgré sa disqualification pour l’élection présidentielle de 2026 et l’accumulation de problèmes judiciaires auxquels il est confronté.

« Malgré les problèmes […] – j’ai encore quelque 300 procès – nous n’allons pas reculer », a assuré M. Bolsonaro devant une foule euphorique.

La semaine dernière, la police fédérale du Brésil a recommandé l’inculpation de l’ancien président pour blanchiment d’argent et d’autres infractions dans le cadre d’une enquête sur le détournement présumé de bijoux offerts par l’Arabie saoudite.

Et il attend toujours les conclusions d’une enquête sur la falsification présumée de certificats de vaccination contre la COVID-19.

Jair Bolsonaro fait également l’objet d’une enquête pour le saccage de lieux de pouvoir à Brasilia par des milliers de ses partisans en janvier 2023 et pour une « tentative de coup d’État » pour se maintenir au pouvoir.