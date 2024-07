(Tulum) L’ouragan Béryl s’est abattu sur la péninsule mexicaine du Yucatan, près de la station balnéaire de Tulum, sous la forme d’une tempête de catégorie 2, tôt vendredi, fouettant les arbres et coupant l’électricité après avoir laissé une traînée de destruction et fait au moins 11 morts dans la région des Caraïbes.

Martín Silva et John Myers Jr. Associated Press

Béryl devrait rapidement s’affaiblir pour devenir une tempête tropicale en traversant la péninsule avant de réapparaître dans le golfe du Mexique et de retrouver probablement la force d’un ouragan, a indiqué le Centre national des ouragans des États-Unis.

Une fois dans les eaux chaudes du golfe, Béryl devrait se diriger vers le nord du Mexique, près de la frontière avec le Texas, une zone qui a déjà été détrempée par la tempête tropicale Alberto il y a quelques semaines.

Ces derniers jours, Béryl a semé la destruction en Jamaïque, à Saint-Vincent-et-les-Grenadines et à la Barbade. Mardi, il est devenu l’ouragan de catégorie 5 le plus précoce à se développer dans l’Atlantique. Trois personnes ont trouvé la mort à la Grenade, trois à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, trois au Venezuela et deux en Jamaïque, selon les autorités.

PHOTO FERNANDO LLANO, ASSOCIATED PRESS Des soldats ramassent des branches abattues par l’ouragan Béryl à Tulum.

Après avoir touché terre au Mexique vendredi, les vitesses de vent maximales de Béryl ont diminué à 160 kilomètres/heure, mais Tulum continuera à voir « des vagues importantes et destructrices », a déclaré le centre des ouragans. Selon les prévisions de la Commission nationale de l’eau du Mexique, la région devrait être confrontée à de fortes précipitations et à des inondations potentielles dans les heures à venir.

Avant l’arrivée de l’ouragan, les autorités mexicaines avaient évacué certains touristes et résidents des zones de faible altitude de la péninsule du Yucatan, mais des dizaines de milliers de personnes sont restées sur place pour affronter les vents violents et les ondes de tempête attendues. Une grande partie de la zone autour de Tulum se trouve à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer.

La ville a été plongée dans l’obscurité lorsque la tempête a coupé l’électricité en arrivant sur le rivage. Des vents stridents ont déclenché les alarmes des voitures dans toute la ville. Le vent et la pluie ont continué à fouetter la ville balnéaire et ses environs vendredi matin.

PHOTO RAQUEL CUNHA, REUTERS Des objets renversés par les vents violents et la pluie causés par l’ouragan Béryl, dispersés sur une plage à Tulum.

Aucun mort ni blessé n’avait été signalé vendredi matin, mais 40 % de l’électricité de Tulum était toujours coupée, a déclaré Laura Velázquez, coordinatrice nationale de la protection civile mexicaine.

« Ne sortez pas tout de suite, attendez que l’ouragan soit complètement passé », a demandé Mme Velázquez lors d’une conférence de presse matinale à l’aide d’une vidéo.

Autrefois village tranquille et endormi, Tulum a connu ces dernières années un développement effréné et compte aujourd’hui environ 50 000 habitants permanents et au moins autant de touristes par jour. La station balnéaire dispose désormais de son propre aéroport international.

Le centre de la tempête se trouvait vendredi à environ 25 kilomètres au nord-nord-ouest de Tulum et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à environ 24 kilomètres/heure, selon le centre des ouragans.

À l’approche de la tempête, les autorités ont installé des abris dans des écoles et des hôtels. Lorsque le vent a commencé à souffler en rafales sur les plages de Tulum jeudi, des fonctionnaires sur des véhicules à quatre roues munis de mégaphones ont roulé sur le sable pour demander aux gens de partir, et les autorités ont fermé et évacué les hôtels situés en bord de mer. Des œufs de tortues de mer ont même été retirés des plages menacées par l’onde de tempête.

En début de semaine, l’ouragan a endommagé ou détruit 95 % des habitations sur deux îles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Il a également secoué des bateaux de pêche à la Barbade, arraché des toits et coupé l’électricité en Jamaïque.

L’île d’Union, qui fait partie de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, est jonchée de débris de maisons qui semblaient avoir explosé.

