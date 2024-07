(Caracas) Une marée rouge avec des milliers de personnes, drapeaux, photos de l’ex-président Hugo Chavez et de l’actuel Nicolas Maduro… la campagne électorale pour la présidentielle du 28 juillet au Venezuela a officiellement débuté jeudi avec une démonstration de force du pouvoir mais aussi une forte mobilisation de l’opposition.

Barbara AGELVIS Agence France-Presse

À moins d’un mois du scrutin, les incertitudes sont légion. Dans la rue, les mêmes questions reviennent : les élections auront-elles lieu ? Edmundo Gonzalez Urrutia, le candidat improvisé de l’opposition, sera-t-il sur les écrans des machines à voter ? M. Maduro peut-il mobiliser dans les urnes ?

Arrestations, harcèlement de commerçants travaillant avec l’opposition, inéligibilité : la campagne démarre également avec une opposition qui accuse le pouvoir de la « persécuter » alors que le gouvernement ne cesse de lui imputer des « complots » et « actes terroristes ».

La plupart des sondages donnent l’opposition en tête des intentions de vote.

« Nous gagnons et nous gagnons bien, mais on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Préparez-vous à la raclée que nous allons leur donner ! », a toutefois lancé jeudi M. Maduro à ses partisans, près du palais présidentiel dans le centre de Caracas.

PHOTO MAXWELL BRICENO, REUTERS Le président vénézuélien, Nicolas Maduro

Nicolas Maduro, qui brigue un troisième mandat après avoir succédé à son mentor Hugo Chavez (1999-2013), sent-il le danger ou la possibilité d’une défaite ? Ces dernières semaines, il a intensifié son programme, sillonnant lui aussi le pays tout en faisant d’innombrables apparitions à la télévision.

Jeudi, à Caracas, des milliers de ses partisans sont descendus dans la rue aux sons de sa chanson de campagne « Gallo pinto » (coq de combat), surnom qu’il s’est donné il y a quelques semaines.

Crise sans précédent

Il promet une reprise économique, après une crise sans précédent qui a vu le PIB se contracter de 80 % en dix ans. Sept des 30 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays, selon les Nations unies.

« À chaque sanction, une solution. À chaque agression, plus de révolution ! Aujourd’hui, une nouvelle ère miraculeuse et bénie s’ouvre, et nous allons connaître le Venezuela de la prospérité et du bien-être ! » a-t-il crié.

Dansant sur scène avec un groupe de musiciens, M. Maduro a clôt le rassemblement en mimant un combat de boxe dans lequel il étalait son adversaire imaginaire.

« On va remporter une victoire éclatante […] ce qu’on voit me donne des frissons », affirme Juan Molina, motard de 46 ans. « On sait qui sont les ennemis de la patrie : l’opposition… Si elle s’oppose à nous, on la combattra. Par la force avec justice s’il le faut », s’emporte-t-il.

Le pouvoir a aussi organisé des manifestations dans 70 villes, soit le nombre d’années qu’aurait eu Hugo Chavez cette année.

L’opposition a également vu grand, avec le coup d’envoi à Caracas d’une caravane qui doit sillonner tout le Venezuela dans les prochains jours avec en tête de cortège la leader de l’opposition Maria Corina Machado, saluée par des milliers de partisans, dont beaucoup en blanc.

PHOTO GABRIELA ORAA, AGENCE FRANCE-PRESSE Des milliers de partisans soutenaient l’opposition dans les rues de Caracas.

Vainqueure de la primaire mais déclarée inéligible par le pouvoir, elle a déjà parcouru tout le pays en voiture, car les autorités lui interdisent de prendre l’avion. Dans chaque ville, Mme Machado est accueillie comme une véritable « rock star », une foule d’admirateurs se presse pour entendre ses promesses de changement.

Elle fait désormais campagne pour Edmundo Gonzalez Urrutia, 74 ans, un ancien ambassadeur et personnage discret, qui a accepté de la remplacer au pied levé.

PHOTO LEONARDO FERNANDEZ VILORIA, REUTERS La leader de l’opposition Maria Corina Machado et Edmundo Gonzalez Urrutia, son remplaçant pour la présidentielle

« Cette force ne peut être arrêtée. C’est bien plus qu’une campagne électorale, c’est un sentiment profond pour la liberté du Venezuela », a déclaré Mme Machado à la presse.

« Je suis venue parce que je le voulais, Personne ne m’a forcée », souligne Raiza Ramirez, 52 ans, infirmière venue avec cinq de ses collègues. « Je suis ici parce que je sens que nous sommes maintenant libres, le Venezuela a mis fin à la dictature »

« “Edmundo pour tout le monde” (un des slogans de l’opposition), en particulier pour le syndicat des infirmières qui se bat pour nos salaires, pour nos hôpitaux, pour nos patients », ajoute Mme Ramirez.

« Aujourd’hui commencent la renaissance de l’espoir et le chemin du changement pour le Venezuela », a dit M. Gonzalez, portant le maillot de football de l’équipe nationale de football qui vient de se qualifier pour les quarts de finale de la Copa America.

Campagne atypique

Mais « c’est une chose de gagner le processus électoral et, c’en est une autre d’être reconnu » vainqueur, prévient Guillermo Tell Aveledo, professeur de l’université Metropolitana.

« Il s’agit d’une campagne atypique, davantage axée sur les perceptions et les perspectives du pays que sur des programmes concrets », souligne-t-il.

M. Maduro cherche à faire lever les sanctions et normaliser les relations du Venezuela sur le plan international après le refus d’une partie de la communauté internationale de reconnaître sa victoire de 2018 lors d’un scrutin boycotté par l’opposition.