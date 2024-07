(Cancún) L’ouragan Béryl, qui a fait sept morts lors de son passage dans les Caraïbes et au Venezuela, a touché terre vendredi matin au Mexique près de Tulum, ne faisant que des dégâts matériels, selon les premiers rapports officiels.

Ivan SHAW et Jesús VÁSQUEZ Agence France-Presse

Béryl a touché terre à 5 h 05 locales (7 h 05 heure de l’Est) au nord-est de Tulum, haut lieu touristique de la Riviera Maya avec Cancún.

Les vents ont soufflé à 175 km/h, provoquant la chute d’arbres et de poteaux électriques, et faisant subir des dommages à de nombreux toits, selon un rapport préliminaire de la protection civile.

Au moins trois municipalités de l’État de Quintana Roo (sud-est) sont privées d’électricité.

PHOTO ELIZABETH RUIZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Une station-service endommagée par de fortes rafales de vent causées par le passage de l’ouragan Béryl au Mexique, le 5 juillet 2024.

Dans sa conférence de presse matinale, le président Andrés Manuel Lopez Obrador s’est félicité que « la meilleure chose dans ce premier rapport est qu’il ne semble pas y avoir de perte de vie, ce qui est le plus important pour nous ».

Les aéroports de Cancún, Tulum et Cozumel, où des millions de touristes arrivent chaque année attirés par les plages à l’eau émeraude de cette région des Caraïbes, n’ont pas été touchés, a indiqué la responsable nationale de la Protection civile, Laura Velazquez.

PHOTO RAQUEL CUNHA, REUTERS Les géographes prennent des mesures alors que l’ouragan Béryl a touché terre dans les principales destinations touristiques du Mexique tôt vendredi, à Tulum, le 5 juillet 2024.

Plus de 300 vols vers ces destinations avaient été annulés en prévision de l’arrivée de Béryl, classé ouragan de catégorie 2 sur une échelle de 5, avec des vents soufflant à 175 km/h et en rafales jusqu’à 220 km/h, pouvant provoquer des vagues de six à huit mètres de haut.

Environ 2200 personnes sont encore hébergées dans 58 abris temporaires mis en place en prévision de l’arrivée de Béryl, qui a également provoqué des inondations.

Mme Velazquez a exhorté les gens à rester chez eux en sécurité : « Nous sommes toujours en alerte rouge », a-t-elle rappelé.

Selon des journalistes de l’AFP sur place, la pluie et des vents continuent de battre la route reliant Cancún à Playa del Carmen et Tulum.

Plus de 25 600 membres des forces de sécurité et de la compagnie nationale d’électricité CFE ont été déployés dans la zone.

Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC) émis à 11 h (heure de l’Est), Béryl, désormais rétrogradé en catégorie 1 sur une échelle de 5, est situé à 160 kilomètres à l’est de Progreso (nord de l’État du Yucatan), provoquant des vents avec des pointes à 140 km/h.

La protection civile a indiqué sur le réseau social X que Béryl provoquerait « des pluies torrentielles fortes à occasionnelles, des vents intenses et de fortes vagues dans la péninsule du Yucatan », avant de poursuivre sa route dans le golfe du Mexique, où il devrait s’intensifier de nouveau, puis vers le nord-ouest du pays avant de toucher le Texas et le sud des États-Unis, d’ici la fin de la semaine.

PHOTO JOSE LUIS GONZALEZ, REUTERS Un homme passe devant un feu de signalisation renversé par les vents violents et la pluie causés par l’ouragan Béryl au Mexique, le 5 juillet 2024.

« On s’attend à ce que Béryl continue de s’affaiblir rapidement en se déplaçant vers l’intérieur des terres et en traversant la péninsule du Yucatan aujourd’hui [vendredi], mais une lente réintensification est attendue une fois que Béryl entrera dans le golfe du Mexique », a indiqué le NHC.

Ouragan précoce

Premier ouragan de la saison dans l’Atlantique qui s’étend de début juin à fin novembre, Béryl, exceptionnellement puissant et précoce, a déjà fait sept morts sur son trajet, dont trois au Venezuela.

La Croix-Rouge a décrit vendredi des scènes dévastatrices à Saint-Vincent-et-les Grenadines et deux îles de Grenade « détruites ».

« On estime qu’environ 90 % des îles Grenadines ont été touchées », a déclaré Rhea Pierre, responsable des catastrophes de la La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les Caraïbes, à des journalistes à Genève via une liaison vidéo depuis Trinité-et-Tobago.

À Grenade, Béryl a touché terre en tant qu’ouragan de catégorie 4, « détruisant complètement les îles de Cariacou et de Petite Martinique », a-t-elle ajouté, soulignant que « l’état d’urgence demeure dans ces îles où le décompte officiel des personnes hébergées dans les refuges est encore inconnu et où les voies de communication sont très limitées ».

Avant de toucher le Mexique, la tempête a causé inondations soudaines et coulées de boue dans les îles Caïmans. Et en Jamaïque, plus de 400 000 personnes se sont retrouvées privées d’électricité après son passage mercredi et des habitations ont été rasées.

PHOTO MARCO BELLO, ARCHIVES REUTERS Vue d’une ligne électrique effondrée alors que l’ouragan Béryl frappait la côte sud de l’île, à Kingston, en Jamaïque, le 3 juillet 2024.

Le roi Charles III, chef de l’État dans plusieurs pays des Caraïbes, s’est dit jeudi « profondément attristé » par ces « terribles destructions ».

Béryl est devenu l’ouragan le plus précoce jamais enregistré par les services météorologiques américains.

Pour les scientifiques, le changement climatique, en réchauffant notamment les eaux des océans qui constituent le carburant de ces tempêtes, rend plus probable leur intensification rapide et augmente le risque d’ouragans plus puissants.

L’observatoire météorologique américain (NOAA) avait prévenu fin mai que la saison s’annonçait extraordinaire, avec la possibilité de quatre à sept ouragans de catégorie 3 ou plus.

Ces prévisions sont notamment liées au développement attendu du phénomène météorologique La Niña, ainsi qu’aux températures très élevées de l’océan Atlantique, explique la NOAA.

L’Atlantique Nord est depuis plus d’un an à des niveaux de chaleur record, nettement au-dessus des températures enregistrées dans les annales.