(Playa Del Carmen) L’ouragan Béryl a arraché des toits en Jamaïque, brouillé le radar de bateaux de pêche à la Barbade et endommagé ou détruit 95 % des maisons sur deux îles de Saint-Vincent-et-Grenadines avant de se diriger vers les îles Caïmans et de viser la côte caraïbe du Mexique, laissant au moins sept morts dans son sillage.

Martín Silva et Fernando Llano Associated Press

Béryl, qui est la première tempête à s’être transformée aussi tôt en ouragan de catégorie 5 dans l’Atlantique, s’est légèrement affaibli en ouragan de catégorie 3 tôt jeudi, mais il demeure majeur. Son œil devait passer la nuit juste au sud des îles Caïmans.

« Un affaiblissement est prévu au cours des prochains jours, même si Béryl devrait rester un ouragan jusqu’à ce qu’il touche terre sur la péninsule du Yucatan », a déclaré le Centre national des ouragans de Miami dans sa mise à jour de 8 heures, heure de l’Est.

La populaire côte caribéenne du Mexique a préparé des abris, évacué certaines petites communautés côtières isolées et même déplacé les œufs de tortues de mer des plages menacées par les ondes de tempête. Cependant, dans les hauts lieux de la vie nocturne, comme Playa del Carmen et Tulum, les touristes ont quand même passé une soirée de plus en ville.

La marine mexicaine a patrouillé dans des zones comme Tulum, disant aux touristes en espagnol et en anglais de se préparer à l’arrivée de la tempête.

Tôt jeudi matin, le centre de la tempête se trouvait à environ 80 kilomètres au sud-ouest de l’île de Grand Cayman et à 620 kilomètres à l’est-sud-est de Tulum, au Mexique. Il soufflait de vents maximums soutenus de 195 km/h et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à environ 31 km/h.

Béryl devrait toucher terre dans une zone peu peuplée de lagons et de mangroves au sud de Tulum aux premières heures de vendredi, probablement sous la forme d’une tempête de catégorie 2. Il devrait ensuite traverser la péninsule du Yucatan et se renforcer au-dessus du golfe du Mexique, plus chaud, avant de lancer une deuxième frappe sur la côte nord-est du Mexique, près de la frontière avec le Texas.

La tempête a déjà montré son potentiel destructeur sur une longue partie du sud-est des Caraïbes.

Le mur des yeux de Béryl a effleuré la côte sud de la Jamaïque mercredi après-midi, coupant l’électricité et arrachant les toits des maisons. Le premier ministre Andrew Holness a déclaré que la Jamaïque n’avait pas vu « le pire de ce qui pourrait arriver ».

« Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons, dans la mesure du possible, et nous laissons le reste entre les mains de Dieu », a soutenu M. Holness.

Plusieurs routes des communautés intérieures de la Jamaïque ont été bloquées par des arbres et des poteaux électriques qui sont tombés, tandis que certains villages plus au nord ont été privés d’électricité, selon le service d’information du gouvernement.

PHOTO MARCO BELLO, ARCHIVES REUTERS Vue d’une ligne électrique effondrée alors que l’ouragan Béryl frappait la côte sud de l’île, à Kingston, en Jamaïque, le 3 juillet 2024.

Au moins sept victimes

Le pire s’est peut-être produit plus tôt dans la trajectoire de Béryl, lorsqu’il a heurté deux îles des Petites Antilles.

La directrice de l’Organisation nationale de gestion des urgences à Saint-Vincent-et-Grenadines, Michelle Forbes, a estimé qu’environ 95 % des maisons de Mayreau et de l’île d’Union ont été endommagées par l’ouragan.

Trois personnes auraient été tuées à Grenade et à Carriacou, en plus d’une autre à Saint-Vincent-et-Grenadines, ont indiqué les autorités locales. Trois autres décès ont été signalés dans le nord du Venezuela, où quatre personnes sont portées disparues.

À Grenade, un décès s’est produit après la chute d’un arbre sur une maison, a précisé à l’Associated Press la ministre de l’Environnement Kerryne James.

Le premier ministre de Saint-Vincent-et-Grenadines, Ralph Gonsalves, a promis de reconstruire l’archipel.