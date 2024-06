Le putsch raté de mercredi en Bolivie a-t-il été orchestré par le président lui-même ?

Nom Luis Arce PHOTO JUAN KARITA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le président de la Bolivie, Luis Arce, entouré de partisans à l’extérieur du palais du gouvernement à La Paz, mercredi dernier Âge 60 ans Fonction Président de la Bolivie Mots-clés Coup d’État, coup de théâtre, impopularité

Pourquoi on en parle

Parce qu’une tentative de coup d’État a eu lieu cette semaine en Bolivie, pour destituer le président de gauche Luis Arce, au pouvoir depuis 2020. Les forces militaires ont envahi la place Murillo et enfoncé les portes du palais présidentiel avec un véhicule blindé. La rébellion était menée par le commandant général de l’armée, Juan José Zúñiga, prétendument pour « restructurer la démocratie ».

Des arrestations

PHOTO CLAUDIA MORALES, ARCHIVES REUTERS Le commandant général de l’armée bolivienne, Juan José Zúñiga, a été arrêté après la tentative de coup d’État, mercredi dernier.

La rébellion s’est terminée sans effusion de sang à la fin de la journée. Le conspirateur a été arrêté, ainsi que deux présumés complices et une vingtaine d’autres personnes liées au putsch. M. Zúñiga a été appréhendé alors qu’il s’exprimait devant la presse à l’extérieur d’une caserne militaire. Il a été placé en détention provisoire et fait l’objet de poursuites pour « soulèvement armé et terrorisme ».

Une déclaration choc

Fin de l’histoire ? Pas tout à fait. Avant son arrestation, le général Zúñiga a affirmé que c’était le président Arce lui-même qui lui avait ordonné de procéder à la tentative de coup d’État. « Le président m’a dit : “La situation est très critique. Il faut préparer quelque chose pour augmenter ma popularité” », a déclaré le général. Cette déclaration choc alimente depuis une frénésie de conjectures sur le putsch raté. Rebondissant sur ces allégations, les sénateurs de l’opposition et les critiques du gouvernement ont notamment qualifié la mutinerie d’« auto-coup d’État » – affirmation vigoureusement démentie vendredi par le gouvernement.

Hypothèse peu probable

Professeur à l’Université de Colombie-Britannique et auteur du livre Challenges to Democracy in the Andes, Maxwell Cameron ne croit pas, lui non plus, aux affirmations du putschiste. « C’est absolument ridicule de prétendre que c’était un auto-coup d’État, pour la simple raison qu’un auto-coup ne débute pas par un soulèvement militaire, mais par le président qui déclare : nous avons atteint une situation intenable, je n’ai pas le choix de fermer le Congrès et de suspendre la Constitution parce que j’ai besoin de ces pouvoirs pour résoudre la crise. Ce n’est pas ce qui s’est passé, à mon avis. Tout cela ressemble beaucoup à une tentative conventionnelle de coup militaire, tentative par ailleurs très mal préparée. » Pour l’expert, le général souhaitait peut-être prendre les devants, ses jours à la tête de l’armée étant comptés à la suite de déclarations controversées dans les médias.

Popularité retrouvée

Les affirmations du général ont du vrai sur un point : cette tentative de coup d’État a en effet « augmenté la popularité » du président Luis Arce. À un peu plus d’un an de la fin de son mandat entamé en 2020, cet ancien économiste, ex-ministre des Finances (2009-2017) et actuel chef du parti MAS (Movimiento al Socialismo), faisait face à un mécontentement grandissant dans sa population de 12 millions d’habitants. La Bolivie a en effet connu une intensification des protestations ces derniers mois contre le déclin de son économie, qui est passée de l’une des plus dynamiques du continent à l’une des plus touchées par la crise, en raison de la chute des recettes provenant des exportations d’hydrocarbures, ainsi que de pénuries et d’une flambée des prix qui ont étranglé les familles.

Le retour de Morales

PHOTO JUAN KARITA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’ancien président bolivien Evo Morales en avril dernier

La Bolivie a aussi été témoin, ces derniers mois, d’un conflit très médiatisé entre M. Arce et son ancien allié Evo Morales. Premier chef d’État indigène et président de 2006 à 2019, M. Morales a clairement indiqué qu’il souhaitait reprendre le contrôle du parti MAS et revenir au pouvoir, malgré une décision de la Cour constitutionnelle le lui interdisant au motif qu’il avait déjà exercé plus de mandats que le nombre autorisé par la Constitution. Il avait été contraint de démissionner en 2019 après des manifestations dénonçant des fraudes électorales et s’était exilé pendant un an avant de revenir avec la victoire de Luis Arce en 2020. Signe de dissensions : M. Morales a demandé vendredi l’ouverture d’une enquête après avoir à son tour remis en question la version présidentielle, s’étonnant qu’il y ait eu « zéro blessé, zéro coup de feu, zéro mort ».

Turbulences à venir

Avec ce coup d’État manqué, la Bolivie entre dans une nouvelle période de turbulence politique en vue des élections de 2025, tandis qu’un malaise règne au sein de l’institution militaire. Mais Maxwell Cameron espère que le pays tirera des leçons des derniers évènements : « Avec un peu de chance, cette crise aura un impact positif sur la Bolivie et tout le monde réfléchira à l’importance de préserver la démocratie et les processus institutionnels. Quand un virus ne te tue pas, il te rend plus fort… »

Avec l’Agence France-Presse, l’Associated Press, Yahoo News et Reuters