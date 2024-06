(Buenos Aires) L’attentat raté en 2022 contre la vice-présidente argentine de l’époque Cristina Kirchner était « un acte de justice », pour « le bien de la société », visant une personne « corrompue, qui vole et nuit à la société », a clamé mercredi le principal accusé, au premier jour du procès.

C’était « un acte de justice et non un acte dans lequel j’ai essayé de tirer un profit financier », a affirmé Fernando Sabag Montiel, rejetant l’hypothèse selon laquelle il aurait été mandaté ou financé, et ne manifestant aucun remords.

Calme, disert, et collaborant dans le détail avec le tribunal, il a évoqué sans détour une « motivation personnelle » à l’attentat, « une connotation éthique plus profonde, ayant à voir davantage avec l’intérêt général qu’autre chose ».

Pour autant, il a nié un mobile à proprement parler « politique ». « Plus que tout, je suis apolitique, et mes raisons pour l’attentat ne sont pas une position qui serait aux antipodes du kirchnérisme […] c’était une fin personnelle et non le bénéfice d’un quelconque secteur politique », a-t-il affirmé.

Plus tard, en réponse à une question, il a même détaillé avoir, au cours d’échanges avec des amis dont sa co-accusée et ex-compagne, confié que « ne lui plaisait pas beaucoup » l’ultralibéral Javier Milei, alors en pleine ascension politique, jusqu’à la présidence en décembre 2023.

Sabag Montiel, 37 ans, est le principal de trois accusés pour l’attentat raté le 1er septembre 2022 contre l’ex-cheffe de l’État, et alors vice-présidente, Cristina Kirchner.

PHOTO TOMAS CUESTA, REUTERS Fernando Sabag Montiel, l’accusé principal

Il avait pointé un pistolet « à moins d’un mètre » de la tête de Mme Kirchner, mais par miracle, l’arme chargée n’avait pas été enclenchée, et le coup n’était pas parti. Il avait été maîtrisé sur-le-champ et interpellé.

L’attentat avait été vécu à l’époque en Argentine comme un choc, le plus grave acte de violence politique depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans.

Le lendemain, des manifestations émues de soutien à Mme Kirchner – dont une monstre à Buenos Aires –avaient rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs villes du pays.

« Nous venons de vivre un miracle », observa à l’époque l’historien Sergio Wischnevsky, convaincu que si le coup de feu avait tué, le pays « serait entré dans une spirale de violence » qui l’aurait conduit « en enfer ».

« Je voulais tuer Cristina »

Dans ses déclarations au tribunal mercredi après-midi, Sabag Montiel a paru vouloir assumer seul l’acte et dissocier ses co-accusés, son ex-petite amie Brenda Uliarte, 25 ans, et un ami, Nicolas Carrizo 29 ans.

Pour Sabag Montiel, Carrizo n’était pas au courant « de ce que j’allais faire ». Et il a souligné sa différence « de conviction » d’avec Brenda : « moi je voulais tuer Cristina, et elle [Uliarte] voulait qu’elle meure ».

L’une des questions planant au-dessus du procès est le degré de planification de l’attentat et son envergure : simple trio un peu éperdu comme les trois accusés, ou machination plus vaste comme l’a accusé à plusieurs reprises Cristina Kirchner.

Elle avait pointé du doigt des financements privés « identifiés », selon elle, au gouvernement de son successeur libéral Mauricio Macri (2015-2019).

Mme Kirchner avait en vain tenté de faire récuser la juge d’instruction, qui au final n’a pas retenu « d’éléments objectifs » suggérant une piste politique.

Par exemple des propos étrangement prémonitoires prêtés à un député de droite, ou un groupuscule d’ultradroite, « Revolucion Federal », dont Brenda Uliarte fut très brièvement proche.

Sabag Montiel, dans ses déclarations depuis son arrestation, a toujours maintenu qu’il avait « agi seul ». Des expertises l’ont décrit comme une personnalité « narcissique » et au discours « extravagant ».

Le procès de l’attentat, à raison d’un jour d’audience par semaine, est voué à durer entre six mois et un an, avec plus de 270 témoins attendus : enquêteurs, agents de sécurité, amis des accusés, et Mme Kirchner elle-même, mais a priori pas avant plusieurs semaines.