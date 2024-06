A view shows a flooded beach, after the tropical storm Alberto hit Mexico, in Ciudad Madero, near the city of Tampico, Mexico, June 20, 2024. REUTERS/Henry Romero

(Tampico) La tempête tropicale Alberto, la première tempête nommée de la saison, a touché terre tôt jeudi, apportant de fortes pluies dans le nord-est du Mexique.

Alfredo Peña et Mariana Martínez Barba Associated Press

La tempête devrait s’affaiblir rapidement sur la terre ferme, mais apporter plusieurs centimètres de pluie à l’intérieur des terres dans les États mexicains de Tamaulipas, Nuevo León et Coahuila, ainsi que dans le sud du Texas.

Alberto a déclenché des alertes à la tempête tropicale couvrant la majeure partie du littoral occidental du golfe du Mexique, du Texas à Veracruz.

Les écoles ont été fermées dans l’État de Tamaulipas, où Alberto a touché terre, et le resteront jusqu’à vendredi. Des abris ont été préparés dans tout l’État pour accueillir les habitants qui tentent d’échapper à la crue des eaux.

Selon le Centre national des ouragans, des précipitations allant de 13 centimètres à 25 centimètres sont attendues dans certaines parties du nord-est du Mexique et du sud du Texas, avec des cumuls isolés encore plus importants. Certains endroits plus élevés du Mexique pourraient recevoir jusqu’à 50 centimètres de pluie, ce qui pourrait entraîner des coulées de boue et des inondations soudaines, en particulier dans les États de Tamaulipas, Coahuila et Nuevo León.

Alberto s’est dirigé vers le nord-est du Mexique en tant que première tempête nommée de la saison, entraînant de fortes pluies qui ont causé la mort de trois personnes. Mais la tempête a également apporté de l’espoir à une région qui souffre d’une sécheresse grave et prolongée.

Les autorités mexicaines ont minimisé le risque posé par Alberto et ont plutôt placé leurs espoirs dans sa capacité à soulager les besoins en eau de la région.

« La vitesse du vent n’est pas telle qu’elle puisse être considérée comme un risque », a assuré Raúl Quiroga Álvarez, secrétaire aux ressources hydrologiques de l’État de Tamaulipas, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue mercredi en fin de journée. Au lieu de cela, il a suggéré que les gens accueillent Alberto avec joie. « C’est ce que nous attendions depuis huit ans dans tout le Tamaulipas. »

Une grande partie du Mexique souffre d’une grave sécheresse, le nord du pays étant particulièrement touché. M. Quiroga a fait remarquer que les réservoirs de l’État étaient bas et que le Mexique avait une dette d’eau massive envers les États-Unis dans le cadre de leur utilisation commune du Rio Grande.

« C’est un évènement gagnant-gagnant pour Tamaulipas », a-t-il déclaré.

Mais dans l’État voisin de Nuevo León, les autorités de protection civile ont signalé trois décès liés aux pluies d’Alberto. Elles ont indiqué qu’un homme était mort dans la rivière La Silla dans la ville de Monterrey, la capitale de l’État, et que deux mineurs étaient morts de décharges électriques dans la municipalité d’Allende. Les médias locaux ont rapporté que les mineurs faisaient du vélo sous la pluie.

Le gouverneur de Nuevo León, Samuel García, a indiqué sur son compte de la plateforme de médias sociaux X que les services de métro et de transport public seraient suspendus à Monterrey à partir de mercredi soir jusqu’à jeudi midi, lorsque Alberto sera passé.

Le Centre national des ouragans des États-Unis a prévenu jeudi matin que de fortes précipitations continueront d’affecter le nord-est du Mexique, et des inondations et des coulées de boue menaçant le pronostic vital sont probables dans les zones les plus élevées et à proximité de celles-ci.

Le centre a ajouté que des inondations et des coulées de boue sont probables dans et près des zones de dans les États mexicains de Coahuila, Nuevo León et Tamaulipas, y compris dans les villes de Monterrey et de Ciudadipas.

Des inondations côtières modérées sont probables le long d’une grande partie de la côte du Texas jusqu’à la marée haute d’aujourd’hui. Les houles générées par Alberto affectent la côte du Texas et le nord-est du Mexique jusqu’à vendredi. Ces houles produisent des conditions de surf et de courant d’arrachement qui mettent en danger la vie des gens a souligné le centre.

Alberto a également provoqué des pluies et des inondations sur la côte du Texas.

Le service météorologique national des États-Unis a déclaré que le principal risque pour la côte sud du Texas était les inondations dues aux pluies excessives. Mercredi, le NWS a déclaré qu’il y avait une « forte probabilité » d’inondations soudaines sur la côte sud du Texas. Des tornades ou des trombes d’eau sont possibles.

Le long de la côte texane, des inondations de routes et des courants dangereux ont été observés mercredi, et des trombes d’eau ont été aperçues au large.

Alberto devrait s’affaiblir rapidement au-dessus des terres et se dissiper au cours des prochaines heures.