(Mexico) La présidente désignée du Mexique, Claudia Sheinbaum, a nommé jeudi les six premiers poids lourds de son gouvernement en misant sur la continuité et l’expérience avec notamment à l’Économie l’ancien ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.

Agence France-Presse

Mme Sheinbaum a également nommé aux Affaires étrangères Juan Ramon de la Fuente, représentant du Mexique aux Nations unies depuis 2019.

« L’agenda international sera marqué par la continuité », a déclaré le futur chef de la diplomatie à la presse, rappelant que le Mexique avait « une tradition de pays médiateur ».

Le Mexique a condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie tout en plaidant pour un cessez-le-feu et des négociations de paix.

Parmi les « nouveaux défis », il a cité « les droits » des millions de Mexicains installés aux États-Unis, une « priorité » de la présidente désignée qui prendra ses fonctions le 1er octobre.

À l’Économie, Marcelo Ebrard, qui a été le principal rival de Mme Sheinbaum l’année dernière dans la course à l’investiture du parti de gauche au pouvoir Morena en vue de la présidentielle, a évoqué les traités avec les États-Unis, le Canada et l’Union européenne.

« Nous devons nous préparer pour la révision du traité de libre-échange avec les États-Unis et le Canada », a-t-il indiqué dans ses premières déclarations à la presse, rappelant que l’échéance se situait en 2026.

« Nous devons boucler l’accord avec l’Union européenne », a ajouté le ministre aux lointaines ascendances françaises, évoquant des « processus électoraux complexes » en cours en Europe.

Il a également dit vouloir « attirer des investissements qui nous intéressent », citant l’exemple du fabricant de voitures électriques Tesla.

Un investissement de cinq milliards de dollars a été annoncé au Mexique début 2023, mais la construction de l’usine n’a pas encore commencé.

La victoire écrasante de Mme Sheinbaum et de sa majorité à la Chambre basse et au Sénat avait provoqué la chute de la bourse de Mexico et l’affaiblissement du peso, très fort ces dernières années.

Scientifique, ex-membre d’un panel du GIEC, Mme Sheinbaum a nommé l’actuelle cheffe de la diplomatie Alcia Barcena à l’Environnement et aux ressources naturelles.

À l’Agriculture, elle a nommé Julio Berdegué, de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), au ministère de la Science, Rosaura Ruiz, docteure en Biologie, et Ernestina Godoy, ex-procureure de Mexico, conseillère juridique de la présidence.