(Rio de Janeiro) Deux détenus soupçonnés d’appartenir à un gang ayant planifié une tentative d’assassinat de l’ancien juge anticorruption et ex-ministre brésilien de la Justice Sergio Moro ont été tués à coups de couteau en prison, a-t-on appris mardi auprès des autorités pénitentiaires.

Agence France-Presse

« Trois détenus ont confessé être les auteurs de ce double homicide et la police enquête sur l’implication d’un quatrième », a indiqué le Secrétariat de l’administration pénitentiaire de l’État de Sao Paulo (sud-est) dans un communiqué.

Selon les services de sécurité de cet État, les meurtres ont été commis lundi « à coups de couteau », dans une prison de Presidente Venceslau, à environ 650 km de Sao Paulo, la plus grande métropole d’Amérique latine.

Les deux individus tués par des codétenus avaient été arrêtés en mars 2023, dans le cadre d’une vaste opération policière visant à démanteler un réseau criminel qui comptait assassiner des personnalités politiques. Neuf personnes avaient été interpellées.

Des sources policières avaient confirmé à l’époque à l’AFP que le sénateur Sergio Moro, ex-ministre de la Justice du président d’extrême droite Jair Bolsonaro, était l’une des cibles de ce gang lié au Premier Commando de la Capitale (PCC), une des principales factions criminelles qui dominent le trafic de drogue en Amérique latine.

En 2019, lorsqu’il était ministre, M. Moro avait ordonné le transfert dans des prisons de haute sécurité du chef historique du PCC, Marcos Willian Herbas, dit « Marcola », et de 21 autres membres de ce gang criminel.

Un procureur chargé de l’affaire a affirmé au site G1 que ce double homicide commis en prison pourrait avoir été perpétré pour « effacer les traces » des plans d’assassinats.

En tant que juge, Sergio Moro s’est rendu célèbre pour son rôle dans la mégaopération anticorruption « Lavage-Express », ciblant notamment le président actuel de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, avant son retour au pouvoir en janvier 2023.

En 2017, il avait condamné Lula en première instance à plus de neuf mois de prison pour corruption et blanchiment. Ce dernier a été incarcéré 18 mois en 2018 et 2019.

En 2021, la Cour suprême a annulé toutes les condamnations de Lula, estimant que le juge Moro avait été « partial ».