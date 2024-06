PHOTO ARIANA CUBILLOS, ASSOCIATED PRESS

(Caracas) La dirigeante de l’opposition au Venezuela, Maria Corina Machado, a dénoncé lundi les 37 « détentions arbitraires » de militants politiques avant l’élection présidentielle du 28 juillet.

Agence France-Presse

« Ce que nous vivons en ce moment au Venezuela c’est un régime qui criminalise l’activité politique et la campagne électorale. Depuis le début de l’année, 37 militants politiques ou représentants de la société civile ont été détenus par la tyrannie », a déclaré Mme Machado lors d’une conférence de presse.

Dix des 37 personnes arrêtées sont membres de la direction de campagne de l’opposition et six autres sont « sous protection à l’ambassade d’Argentine », a-t-elle souligné, révélant les noms de ses 16 collaborateurs.

La dirigeante de 54 ans a précisé que deux d’entre eux avaient été arrêtés lundi lors d’un déjeuner près du siège de campagne de l’opposition à Caracas et ont été « emmenés à El Helicoide », la prison des services de renseignement vénézuéliens que les organisations de défense des droits humains dénoncent comme étant un « centre de torture ».

Selon Mme Machado ils sont « accusés d’incitation à la haine et d’association de malfaiteurs pour le simple fait d’avoir accompagné notre candidat Edmundo Gonzalez à un rassemblement politique ».

Mme Machado, favorite des sondages, mais désignée inéligible par une justice que l’opposition, dénonce assujettie au pouvoir, a désigné le diplomate inconnu du grand public Edmundo Gonzalez Urrutia pour affronter le président sortant Nicolas Maduro, candidat à un troisième mandat.

L’opposition dénonce une « persécution politique » de ses dirigeants et de ses militants ainsi que les fermetures administratives et amendes infligées aux commerçants, hôtels ou restaurants qui ont fourni un appui logistique à la campagne de terrain menée par Mme Machado.

Le gouvernement vénézuélien n’a fait aucun commentaire sur ces arrestations et accuse l’opposition de fomenter de prétendus complots contre M. Maduro, dont les apparitions se sont multipliées à la télévision d’État à l’approche des élections.

L’ONG Foro Penal a indiqué le 13 juin dénombrer 278 « prisonniers politiques » au Venezuela.