Des glissements de terrain ont fait six morts en Équateur

(Quito) Un glissement de terrain s’est produit dimanche sur une autoroute dans le centre de l’Équateur, tuant au moins six personnes et faisant 30 disparus, ont indiqué les autorités alors que de fortes pluies ont frappé le pays et provoqué le débordement des rivières.

Associated Press

L’inondation de boue et de débris a dévalé le flanc de la colline et touché trois voitures, deux maisons et un bus dans la station balnéaire équatorienne de Baños, ont indiqué les pompiers de la ville.

Le chef adjoint des pompiers, le capitaine Angel Barriga, a déclaré à l’Associated Press que les sauveteurs soignaient neuf blessés et avaient récupéré six corps sur le site de la catastrophe, tandis que 30 autres personnes seraient coincées dans la boue.

La ville de Baños, connue des touristes comme point de départ d’aventures dans la jungle amazonienne, attire depuis longtemps les voyageurs explorant les volcans et les cratères de l’Équateur. Elle se trouve à environ 135 kilomètres au sud de la capitale, Quito, par voie aérienne ou à 186 kilomètres par la route.

De fortes pluies ont inondé l’Équateur et d’autres parties de la région au cours des derniers jours, avec un glissement de terrain tuant deux enfants au Salvador, en début de semaine.

Dans tout l’Équateur, les tempêtes ont provoqué un déluge de boue et d’eaux de crue qui se sont écrasées sur les autoroutes et les ponts, coupant la route principale reliant les hauts plateaux de l’Équateur aux provinces amazoniennes.

Des pluies torrentielles ont fait sortir de leur lit plusieurs rivières équatoriennes. Un torrent d’eau provenant de la rivière Pisque a inondé dimanche un parc aquatique populaire, au nord de la capitale. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

Les secouristes en Équateur ont indiqué que plusieurs glissements de terrain avaient bloqué ou emporté des rues, ralentissant les efforts de secours alors que les averses se poursuivaient.

Le maire de la ville de Baños, Miguel Guevara, a exhorté les habitants à éviter les routes dangereuses et a déclaré que les autorités se précipitaient pour nettoyer la zone le long de la côte nord à la recherche de nouvelles victimes.